Calendrier lunaire jardin septembre 2026 : ces dates précises et 4 jours à bannir pour des récoltes d'automne XXL

En septembre 2026, le calendrier lunaire jardin devient l’allié discret des potagers français pour préparer l’automne. Entre fenêtres idéales et jours à proscrire, une poignée de dates peut changer vos récoltes.

Les soirées raccourcissent, le potager croule sous les tomates et les premières feuilles jaunissent déjà. C’est maintenant que se joue la réussite de vos récoltes d’automne… et même une bonne partie de vos récoltes d’hiver. Derrière les jardins toujours pleins en octobre, on retrouve souvent le même secret discrètement appliqué : jardiner avec la lune.

En utilisant quelques dates clés du calendrier lunaire jardin septembre 2026, on peut caler semis, repiquages et tailles au moment où les plantes réagissent le mieux. Semer la mâche le bon jour, repiquer les poireaux sans casse, tailler les framboisiers sans les épuiser… et si tout se jouait sur quatre fenêtres favorables, et quatre jours à rayer du planning ?

Septembre 2026 : lire le calendrier lunaire sans se perdre

En septembre 2026, la lune montante domine du 1er au 5 puis du 19 au 30. Dans ces périodes, la sève se concentre dans les tiges et le feuillage, ce qui dynamise les parties aériennes. C’est le moment à privilégier pour les semis de radis noirs, d’épinards de jours courts, de mâche, mais aussi pour récolter les légumes-fruits à maturité.

Du 6 au 18 septembre, la lune descendante reprend la main : l’énergie redescend vers les racines. On en profite pour repiquer choux, poireaux et salades d’hiver, enrichir le sol en compost et paillage, et réaliser les tailles d’entretien. Seule contrainte de ce calendrier lunaire jardin septembre 2026 : les 6, 9, 19 et 24, perturbés par périgée, apogée et nœuds lunaires, sont des jours de repos où les plantes se montrent beaucoup plus sensibles au stress.

Semis, repiquages, tailles : le bon geste au bon jour

Nous avons tous déjà semé trop vite “entre deux averses” et vu les rangs filer ou sécher. En lune montante, du 1er au 5 puis du 19 au 30 (hors 19 et 24), on concentre les semis de légumes-feuilles et racines d’automne, en gardant la surface du sol fraîche. C’est aussi la meilleure fenêtre pour cueillir tomates, aubergines ou courgettes, alors gorgées de sève et donc plus sucrées et parfumées.

Radis noirs et navets pour garnir la cave.

Mâche et salades d’hiver pour les bols vitaminés de novembre.

Épinards de jours courts pour les premières gelées.

En lune descendante, entre le 6 et le 18 (en zappant les 6 et 9), on installe les plants élevés en godets. On plante un peu plus profond, on tasse bien la terre autour du collet pour chasser les poches d’air, puis on arrose généreusement. Au verger et autour du potager, on a aussi taillé le bois mort, éclairci les arbustes à petits fruits et supprimé les feuilles tachées des tomates à ce moment-là, pour limiter les maladies et obtenir une cicatrisation nette.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Confort de planification Optimisé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Regrouper les semis et récoltes en lune montante (1er–5 puis 19–30 septembre) concentre l’énergie dans les parties aériennes, tandis que repiquages, apports de compost et tailles placés en lune descendante (6–18 septembre) profitent d’une meilleure activité racinaire. En évitant les journées perturbées des 6, 9, 19 et 24, on réduit les chocs et les pertes de plants au moment le plus fragile. 💡 Le petit plus : noter à l’avance dans un agenda les jours semis, repiquages et tailles selon la Lune évite les improvisations de dernière minute et aide à mieux observer les réactions du jardin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : lancer de gros repiquages ou des tailles sévères précisément les 6, 9, 19 ou 24 septembre, ou suivre le calendrier lunaire en oubliant l’état du sol et la météo.

Faire durer l’effet Lune sur les récoltes d’automne

La dernière période de lune montante, du 19 au 30 septembre (en laissant de côté les 19 et 24), sert à peaufiner le potager : semis de mâche ou d’épinards pour densifier les récoltes, engrais verts sur les planches libres pour éviter les sols nus. Adapté à son climat, ce rythme aide aussi bien un jardin du Nord qu’un petit potager méditerranéen ou de montagne à étaler les récoltes jusqu’en hiver.

Les études n’ont pas toutes confirmé une influence directe de la Lune sur les plantes, mais ce type de planning force à organiser les travaux et à mieux regarder ce qui se passe au jardin. Au fond, le plus grand changement vient souvent de là : un rendez-vous régulier avec la Lune… et avec ses légumes, chaque fois que l’on sort l’arrosoir ou le sécateur.