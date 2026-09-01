Votre basilic file et devient amer : cette façon de couper les tiges vous offre des dizaines de plants gratuits

Fin août, ton basilic en pot file, durcit et perd tout son parfum sur le balcon. Avec un geste précis de coupe et quelques verres d’eau, tes tiges deviennent une réserve verte.

Chaque année, c’est la même scène sur les balcons : en août, le pot de basilic si dodu au début de l’été se transforme en tiges hautes, maigres, au feuillage rare. Les feuilles deviennent fines, coriaces, le parfum se perd et le goût vire à l’amer. Beaucoup finissent au compost… alors qu’elles pourraient donner des dizaines de nouveaux pieds.

Ce changement brutal n’a pourtant rien d’un caprice. Le basilic, Ocimum basilicum, suit simplement son cycle de plante annuelle. En comprenant pourquoi il file à la fin de l’été, il devient possible de le tailler autrement, de relancer la production de feuilles et de transformer chaque tige coupée en plant gratuit.

Pourquoi le basilic file et devient amer fin d’été

À partir de la fin août, les jours raccourcissent et les soirées se rafraîchissent. Le basilic se prépare alors à fleurir, puis à produire ses graines avant l’arrivée du froid. Toute son énergie bascule vers les tiges florales : les huiles essentielles se modifient, les feuilles s’affinent, durcissent et développent des notes amères, parfois poivrées, beaucoup moins agréables en cuisine.

Un basilic qui file se reconnaît facilement :

les tiges s’allongent vers le haut avec de grands espaces entre deux étages de feuilles ;

le feuillage se clairseme, les feuilles restent petites et nerveuses ;

de petits boutons apparaissent au sommet, annonçant la floraison… et la perte de saveur.

Le coup de ciseaux qui change tout sur un basilic qui file

Nous avons tous déjà pincé quelques feuilles au passage, persuadés de “stimuler” le basilic. En réalité, prélever des feuilles isolées ou couper trop haut laisse le bourgeon terminal intact : la plante continue de filer et de préparer ses fleurs. La bonne méthode consiste à repérer un nœud, ce petit étage où part une paire de feuilles ou deux jeunes pousses, puis à couper juste au-dessus de ce nœud avec des ciseaux propres.

Privé de sa pointe, le basilic a redirigé sa sève vers les deux pousses situées sous la coupe. En quelques jours, la tige est devenue plus ramifiée, le plant plus touffu et les nouvelles feuilles se sont montrées bien plus parfumées. Sur une tige d’environ 15 cm, on peut la raccourcir ainsi dès que le sommet s’allonge, sans jamais retirer plus d’un tiers du feuillage. Les morceaux coupés ne sont surtout pas à jeter : ce sont des boutures toutes prêtes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie par saison 10 à 30 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La coupe juste au-dessus d’un nœud supprime le bourgeon terminal qui commande la montée en fleurs. Le basilic réagit en produisant deux nouvelles pousses latérales plus feuillues, tandis que les tiges coupées, plongées dans l’eau, émettent rapidement des racines au niveau de ce même nœud. 💡 Le petit plus : regrouper 3 ou 4 boutures par pot donne immédiatement un coussin de basilic bien dense sur le rebord de fenêtre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : prélever seulement quelques feuilles sur des tiges déjà en fleurs, puis arroser copieusement le soir dans un pot sans bon drainage.

Des tiges filantes aux dizaines de plants gratuits, même en hiver

Pour profiter de ce bouturage dans l’eau, il suffit de choisir des tiges encore vertes d’au moins 10 cm, sans fleurs. On coupe juste sous un nœud, on enlève les feuilles du bas et on laisse seulement deux ou trois paires en haut. Les tiges sont placées dans un verre d’eau claire, près d’une fenêtre lumineuse sans soleil brûlant, en veillant à ce qu’aucune feuille ne trempe ; l’eau a été changée tous les deux ou trois jours. En 10 à 15 jours, de fines racines blanches d’environ 2 à 3 cm sont apparues.

Ces jeunes plants ont ensuite été installés par groupes dans des pots de 12 à 15 cm percés, remplis de terreau léger et bien drainant. Un arrosage du matin, modéré, a maintenu le substrat simplement frais, sans le détremper. Dès que les nuits sont descendues autour de 10 °C, les pots ont été rentrés sur un rebord de fenêtre orienté sud ou sud-ouest. Avec cette routine taille+boutures, le basilic a continué à fournir des feuilles tendres et parfumées tout l’automne, sans rachat de godets.

Sources Modes & Travaux

«Basilic en pot lerreur darrosage du soir qui le fait seffondrer en une seule nuit»