Clôture de jardin : cette erreur avec votre voisin peut vous laisser seul à payer la facture, même en limite

En installant seul une palissade entre deux jardins, ce propriétaire pensait partager la note avec son voisin. L’affaire a fini devant le juge et relance une question sensible : qui doit vraiment payer la clôture entre voisins ?

En fin d’été, ce propriétaire a voulu offrir un écrin digne de ce nom à son jardin : grille rouillée remplacée par une élégante palissade en bois, posée pile sur la limite avec son voisin. Persuadé qu’une clôture commune se paie forcément moitié-moitié, il lui a présenté la facture.

Refus immédiat d’en face, puis audience au tribunal : la loi a donné raison au voisin, qui n’a pas versé un centime. Cette scène est fréquente et révèle un énorme malentendu sur une question que beaucoup se posent au moment d’aménager leur extérieur : qui doit vraiment payer la clôture entre voisins ?

Le grand malentendu sur la clôture entre voisins

Nous avons tous entendu qu’une séparation posée sur la limite serait automatiquement « mitoyenne » et donc payée 50/50. En réalité, le Code civil reconnaît seulement un droit : chacun peut clôturer son terrain pour protéger son jardin ou gagner en intimité, mais celui qui décide seul des travaux en supporte seul le coût. Sans accord explicite, le voisin ne peut pas être forcé de financer un projet qu’il n’a ni choisi ni demandé.

Ce que dit vraiment la loi : privative ou mitoyenne ?

Pour que la note soit partagée, la clôture doit être reconnue comme clôture mitoyenne : les deux voisins donnent leur accord, de préférence par une convention de mitoyenneté écrite qui précise modèle, emplacement, frais d’installation et d’entretien. À défaut, l’ouvrage reste privatif, même s’il est posé en limite. Parallèlement, il est recommandé de consulter la mairie : le PLU ou la carte communale peuvent imposer une couleur, un matériau ou une hauteur. S’il n’existe aucune règle locale, Service-public indique qu’un mur de clôture doit mesurer au minimum 2,60 m en commune de moins de 50 000 habitants et 3,20 m dans une commune de 50 000 habitants ou plus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies potentielles jusqu’à 50 % du coût de la clôture 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’un accord écrit de mitoyenneté prouve le consentement des deux voisins, fixe noir sur blanc le partage des frais et de l’entretien, et évite qu’un juge ne considère la clôture comme privative et entièrement à la charge d’une seule personne. 💡 Le petit plus : Envoyer par mail le projet et la convention signée, pour garder une trace datée facile à retrouver en cas de désaccord. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser la clôture sans accord écrit puis exiger ensuite la moitié de la facture : le voisin pourra refuser et vous devrez assumer 100 % du chantier.

Les bons réflexes pour partager la facture sans se fâcher

Avant de signer le moindre devis, quelques étapes simples évitent bien des procès et permettent de vraiment partager la clôture entre voisins :

ouvrir le dialogue, photos ou croquis à l’appui, pour choisir ensemble type de clôture et budget ;

valider en commun les devis et l’implantation exacte sur la limite séparative ;

rédiger et signer une convention de mitoyenneté mentionnant la répartition des frais et de l’entretien ;

garder mails, plans, devis et factures, qui prouveront l’accord en cas de litige.