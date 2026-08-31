Crème brûlée en 10 min sans four : ma voisine brûle ce dessert du frigo et tout le monde se fait avoir

Un soir de semaine, votre envie de crème brûlée sans four au yaourt à la figue se heurte au chrono et à l’absence de four. Et si une simple couche de sucre brûlé suffisait à tromper tout le monde à la maison ?

Ma voisine n’a jamais fait cuire une crème brûlée de sa vie : elle brûle son sucre sur du yaourt à la figue et personne ne fait la différence

La cuillère attaque la surface dorée, ça craque net, une odeur de sucre chaud monte, on se prépare à une grande crème brûlée… sauf qu’ici, pas de bain-marie ni de crème lourde. Dans ces petits ramequins glacés, ma voisine cache simplement un lit de figues sous du yaourt très ferme, coiffé d’une fine couche de cassonade caramélisée.

Quand l’envie de dessert chic surgit un soir de semaine, on n’a pas toujours 45 minutes à 120 °C plus 2 heures de repos pour une vraie crème brûlée aux figues. Cette astuce de fausse crème brûlée au yaourt, prête en dix minutes et sans four, mise tout sur le contraste chaud-froid et une croûte de sucre ultra-craquante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de yaourt grec, à la grecque ou skyr nature bien ferme

✅ 6 figues fraîches mûres + 4 c. à café de miel

✅ 4 c. à soupe de cassonade + 1 sachet de sucre vanillé

✅ 20 g de beurre + 30 g de noisettes ou d’amandes concassées (facultatif)

Le dessert bluffant : une crème brûlée… sans four ni bain-marie

Ici, on ne cuit rien : le yaourt grec ou le skyr très froid remplacent la crème, les figues apportent le fondant, et la cassonade caramélisée au chalumeau recrée tous les codes d’une crème brûlée sans four au yaourt à la figue. On obtient le même geste, le même craquement, pour un dessert minute.

Pas-à-pas : comment monter le yaourt façon crème brûlée

Tout se joue sur la texture : un yaourt bien ferme, peu fouetté, des figues bien froides dessous, puis un repos au réfrigérateur d’au moins 30 minutes avant de brûler le sucre sans réchauffer la base. D’ailleurs, on caramélise toujours au dernier moment.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre les ramequins au frais, couper les figues et les disposer au fond. Technique : Mélanger délicatement le yaourt avec le sucre vanillé sans le liquéfier. Cuisson : Recouvrir les figues de yaourt, lisser, ajouter les éclats de noisettes, refroidir 30 minutes. Finition : Sécher la surface, saupoudrer finement de cassonade, caraméliser au chalumeau ou sous le gril.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 min + repos 🔍 Le secret de l’expert En partant d’un yaourt très froid et épais, on limite la conduction de chaleur : le sucre caramélise seulement en surface, la base reste fraîche et l’on retrouve la sensation d’une crème brûlée cuite. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de mascarpone et quelques gouttes de fleur d’oranger dans le yaourt pour un côté pâtissier. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un yaourt classique trop liquide ou caraméliser trop longtemps : la base chauffe, boit le caramel et la croûte ramollit.

Variantes de saison et version anti-gaspi

Quand les figues disparaissent, on pose la même base de yaourt sur des poires rôties, des abricots ou des pêches mûres, façon gratin, sans les 40 minutes à 180 °C et les 3 heures de repos du clafoutis. Le lendemain, la base reste bonne, mais on caramélise le sucre uniquement au dernier moment, jamais à l’avance.