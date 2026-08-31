Ce gratin d’apéro avec du pain rassis a bluffé tous mes invités, ils pensaient à un vrai traiteur italien

Inspirées de la zuppa gallurese, ces bouchées de pain gratinées au bouillon arrivent brûlantes à l’apéro et font aussitôt taire la table. Quel est le secret de ce faux air de traiteur italien, croûte qui craque et fromage qui file ?

J’ai posé ces bouchées de pain gratinées au bouillon sur la table d’apéro : mes invités ont cru que j’avais fait venir un traiteur italien

Sur la table basse, le plat encore fumant exhale l’odeur du bouillon de légumes, du pain grillé et du persil. À la découpe, la croûte craque, les fils de fromage s’étirent. En quelques secondes, tout le monde se tait, intrigué.

Ces bouchées de pain gratinées au bouillon s’inspirent de la zuppa gallurese ; on la détourne en zuppa gallurese apéritive, où le pain rustique s’imbibe de bouillon avant de dorer au four. Ici, on sert le gratin en carrés à attraper du bout des doigts. Reste à maîtriser le bouillon.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de pain rustique à mie dense, au levain, légèrement rassis

✅ 1,2 l de bouillon de légumes bien chaud, maison ou avec un cube de qualité

✅ 150 g de Pecorino Romano râpé + 250 g de provola ou Casizolu, fromage italien filant

✅ 1 petite botte de persil plat finement ciselé + 1 à 2 c. à s. d’huile d’olive

Pourquoi ce gratin de pain fait un effet “traiteur italien” à l’apéro

Dans le plat, le pain gratiné au bouillon prend des airs d’apéro italien au four : croûte dorée et croustillante, éclats de persil, parfum de Pecorino Romano râpé. Dessous, la mie imbibée de bouillon reste fondante et le fromage filant évoque la trattoria.

Les secrets pour une croûte ultra dorée et un cœur bien fondant

Tout commence par un pain rustique à mie dense, jamais un pain de mie mou. On l’arrose progressivement de bouillon de légumes bien chaud, puis on alterne couches de Pecorino et de provola. Ce duo transforme un simple reste de pain en bouchées d’apéritif italien.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, huiler le plat, couper le pain. Technique : Tapisser le fond de pain, arroser de bouillon chaud sans noyer, ajouter fromages et persil. Cuisson : Superposer les couches, finir par beaucoup de Pecorino, enfourner 45 à 55 minutes. Finition : Laisser reposer 10 à 15 minutes, découper en carrés, servir tièdes à l’apéro.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Pain ferme, bouillon très chaud, repos avant découpe : ces trois gestes suffisent à garder un cœur fondant sans soupe et des bouchées qui se tiennent. ✨ Le twist gourmand : Infuser une croûte de parmesan dans le bouillon au vin blanc, puis frotter le plat d’ail. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Jamais de pain mou noyé de bouillon, ni découpe immédiate à la sortie du four.

Organisation : préparer à l’avance et réchauffer sans dessécher

On peut cuire le gratin de pain au bouillon quelques heures avant, le laisser dans son plat, puis le réchauffer 10 minutes au four à 160 °C, couvert, avant de découper et servir en carrés brûlants de fromage filant.