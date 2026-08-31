Ce gratin d’apéro avec du pain rassis a bluffé tous mes invités, ils pensaient à un vrai traiteur italien
Inspirées de la zuppa gallurese, ces bouchées de pain gratinées au bouillon arrivent brûlantes à l’apéro et font aussitôt taire la table. Quel est le secret de ce faux air de traiteur italien, croûte qui craque et fromage qui file ?
J’ai posé ces bouchées de pain gratinées au bouillon sur la table d’apéro : mes invités ont cru que j’avais fait venir un traiteur italien
Sur la table basse, le plat encore fumant exhale l’odeur du bouillon de légumes, du pain grillé et du persil. À la découpe, la croûte craque, les fils de fromage s’étirent. En quelques secondes, tout le monde se tait, intrigué.
Ces bouchées de pain gratinées au bouillon s’inspirent de la zuppa gallurese ; on la détourne en zuppa gallurese apéritive, où le pain rustique s’imbibe de bouillon avant de dorer au four. Ici, on sert le gratin en carrés à attraper du bout des doigts. Reste à maîtriser le bouillon.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 320 g de pain rustique à mie dense, au levain, légèrement rassis
- ✅ 1,2 l de bouillon de légumes bien chaud, maison ou avec un cube de qualité
- ✅ 150 g de Pecorino Romano râpé + 250 g de provola ou Casizolu, fromage italien filant
- ✅ 1 petite botte de persil plat finement ciselé + 1 à 2 c. à s. d’huile d’olive
Pourquoi ce gratin de pain fait un effet “traiteur italien” à l’apéro
Dans le plat, le pain gratiné au bouillon prend des airs d’apéro italien au four : croûte dorée et croustillante, éclats de persil, parfum de Pecorino Romano râpé. Dessous, la mie imbibée de bouillon reste fondante et le fromage filant évoque la trattoria.
Les secrets pour une croûte ultra dorée et un cœur bien fondant
Tout commence par un pain rustique à mie dense, jamais un pain de mie mou. On l’arrose progressivement de bouillon de légumes bien chaud, puis on alterne couches de Pecorino et de provola. Ce duo transforme un simple reste de pain en bouchées d’apéritif italien.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, huiler le plat, couper le pain.
- Technique : Tapisser le fond de pain, arroser de bouillon chaud sans noyer, ajouter fromages et persil.
- Cuisson : Superposer les couches, finir par beaucoup de Pecorino, enfourner 45 à 55 minutes.
- Finition : Laisser reposer 10 à 15 minutes, découper en carrés, servir tièdes à l’apéro.
Organisation : préparer à l’avance et réchauffer sans dessécher
On peut cuire le gratin de pain au bouillon quelques heures avant, le laisser dans son plat, puis le réchauffer 10 minutes au four à 160 °C, couvert, avant de découper et servir en carrés brûlants de fromage filant.
En bref
- 🍽️ À l’apéro, ces bouchées de pain gratinées au bouillon inspirées de la zuppa gallurese bluffent les invités avec leur look de traiteur italien.
- 🔥 Pain rustique, bouillon très chaud et duo de fromages s’assemblent au four en gratin épais prêt à être tranché en bouchées apéritives.
- 🧀 Quelques gestes clés évitent le pain en bouillie et garantissent croûte dorée, cœur fondant et effet waouh à l’apéro italien.
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