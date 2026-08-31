Fondant breton : cette recette maison riche en chocolat et beurre cache un secret de cuisson à ne surtout pas rater
En Bretagne, ce fondant chocolaté au beurre demi-sel mise sur un minimum de farine pour une texture entre gâteau et ganache. Cuisson courte, centre tremblant et longue nuit au frais réservent une surprise aux amateurs de chocolat.
Beaucoup de chocolat, beaucoup de beurre et très peu de farine : la recette maison du célèbre fondant breton
Au sortir du four, une fine croûte se forme, à peine mate, tandis que le centre oscille doucement sous la spatule. Le parfum du chocolat noir et du beurre demi-sel remplit la cuisine, plus proche d’une ganache chaude que d’un simple gâteau. On comprend déjà qu’ici, la légèreté ne sera pas au programme.
Ce fondant breton, cousin très riche du fondant baulois, affiche un profil assumé : beaucoup de chocolat, autant de beurre, à peine de farine pour souder l’ensemble. Résultat, une texture dense, serrée, crémeuse, qui se tranche en fines lamelles. Reste à maîtriser son secret : un centre tremblant et un long repos au frais.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier (55 à 70 % de cacao)
- ✅ 180 g de beurre demi-sel de bonne qualité
- ✅ 120 g de sucre en poudre blanc ou blond
- ✅ 4 œufs + 30 g de farine de blé (et une pincée de fleur de sel si beurre doux)
Les bons ingrédients pour un vrai fondant breton
Pour réussir cette recette de fondant breton maison, on vise un chocolat noir pâtissier entre 55 et 70 % de cacao. En dessous, le goût manque de profondeur ; au‑delà, il peut devenir trop amer sur une telle concentration. Le beurre demi-sel apporte la signature bretonne et renforce la sensation fondante. On résiste surtout à l’envie d’ajouter plus de farine : ces 30 g suffisent amplement.
La méthode inratable du centre encore tremblant
La clé de ce gâteau tient dans deux gestes : mélanger sans foisonner, puis assurer une cuisson courte. On incorpore les œufs un à un dans le mélange chocolat‑beurre tiédi, juste pour obtenir une pâte lisse. Au four, à 170 °C, on guette des bords pris et un cœur qui bouge encore quand on secoue doucement le moule.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Chemiser un moule rond de 20 cm, préchauffer le four à 170 °C.
- Technique : Faire fondre doucement chocolat et beurre au bain-marie, mélanger jusqu’à texture lisse.
- Cuisson : Verser la pâte dans le moule et cuire 20 à 25 minutes.
- Finition : Laisser refroidir dans le moule, filmer puis mettre au frais plusieurs heures.
Service, conservation et petites variantes bretonnes
Une fois bien froid, on sort le fondant breton 20 à 30 minutes avant le service et on le coupe en fines parts, avec un couteau lisse passé sous l’eau chaude. Il se garde quatre jours au réfrigérateur, bien filmé, et supporte très bien la congélation en tranches.
Sources
En bref
- 🍫 Fondant breton très riche au chocolat et beurre demi-sel, presque sans farine, pensé pour une texture dense façon ganache et des parts fines.
- 🔥 Préparation au bain-marie, mélange des œufs sans les fouetter, cuisson courte à 170 °C dans un moule de 20 cm, puis repos au froid.
- ❄️ Centre encore tremblant, gâteau préparé la veille, erreurs de cuisson à éviter et petites variantes bretonnes promettent une texture fondante très particulière.
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