Fondant breton : cette recette maison riche en chocolat et beurre cache un secret de cuisson à ne surtout pas rater

En Bretagne, ce fondant chocolaté au beurre demi-sel mise sur un minimum de farine pour une texture entre gâteau et ganache. Cuisson courte, centre tremblant et longue nuit au frais réservent une surprise aux amateurs de chocolat.

Beaucoup de chocolat, beaucoup de beurre et très peu de farine : la recette maison du célèbre fondant breton

Au sortir du four, une fine croûte se forme, à peine mate, tandis que le centre oscille doucement sous la spatule. Le parfum du chocolat noir et du beurre demi-sel remplit la cuisine, plus proche d’une ganache chaude que d’un simple gâteau. On comprend déjà qu’ici, la légèreté ne sera pas au programme.

Ce fondant breton, cousin très riche du fondant baulois, affiche un profil assumé : beaucoup de chocolat, autant de beurre, à peine de farine pour souder l’ensemble. Résultat, une texture dense, serrée, crémeuse, qui se tranche en fines lamelles. Reste à maîtriser son secret : un centre tremblant et un long repos au frais.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier (55 à 70 % de cacao)

✅ 180 g de beurre demi-sel de bonne qualité

✅ 120 g de sucre en poudre blanc ou blond

✅ 4 œufs + 30 g de farine de blé (et une pincée de fleur de sel si beurre doux)

Les bons ingrédients pour un vrai fondant breton

Pour réussir cette recette de fondant breton maison, on vise un chocolat noir pâtissier entre 55 et 70 % de cacao. En dessous, le goût manque de profondeur ; au‑delà, il peut devenir trop amer sur une telle concentration. Le beurre demi-sel apporte la signature bretonne et renforce la sensation fondante. On résiste surtout à l’envie d’ajouter plus de farine : ces 30 g suffisent amplement.

La méthode inratable du centre encore tremblant

La clé de ce gâteau tient dans deux gestes : mélanger sans foisonner, puis assurer une cuisson courte. On incorpore les œufs un à un dans le mélange chocolat‑beurre tiédi, juste pour obtenir une pâte lisse. Au four, à 170 °C, on guette des bords pris et un cœur qui bouge encore quand on secoue doucement le moule.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule rond de 20 cm, préchauffer le four à 170 °C. Technique : Faire fondre doucement chocolat et beurre au bain-marie, mélanger jusqu’à texture lisse. Cuisson : Verser la pâte dans le moule et cuire 20 à 25 minutes. Finition : Laisser refroidir dans le moule, filmer puis mettre au frais plusieurs heures.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de repos Préparer la veille 🔍 Le secret de l’expert Beaucoup de chocolat et de beurre, très peu de farine : la pâte ne développe presque pas de gluten. Après la cuisson courte, le froid fige doucement cette ganache cuite. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère à café d’espresso ou de café soluble intensifie le goût du chocolat sans ajouter de sucre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Attendre qu’une lame ressorte sèche du centre : la texture devient cuit‑gâteau, on perd tout l’effet fondant breton.

Service, conservation et petites variantes bretonnes

Une fois bien froid, on sort le fondant breton 20 à 30 minutes avant le service et on le coupe en fines parts, avec un couteau lisse passé sous l’eau chaude. Il se garde quatre jours au réfrigérateur, bien filmé, et supporte très bien la congélation en tranches.