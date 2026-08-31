Plus personne n’installe de salon en résine tressée ni de pergola alu : ce que les décorateurs recommandent en 2026

En 2026, décorateurs et paysagistes tournent le dos au duo pergola alu et salon en résine tressée, jugé trop rigide et énergivore. À la place, ils misent sur un extérieur plus nomade, végétalisé et lumineux, facile à adapter au fil des saisons.

Le combo gris anthracite qui a envahi les terrasses – grand salon en résine tressée d’un côté, pergola alu bien carrée de l’autre – donne aujourd’hui un sérieux coup de vieux. En 2026, décorateurs et paysagistes démontent peu à peu ces structures lourdes pour laisser place à des extérieurs plus souples, plus verts, plus vivants.

La tendance n’est plus aux blocs figés, mais à des coins détente qui respirent, capables de changer de visage en un clin d’œil selon la saison ou le nombre d’invités. L’objectif : garder le confort, tout en allégeant le budget, l’entretien et l’empreinte écologique. Voici ce que les pros recommandent à la place du duo pergola alu et salon en résine tressée.

Pourquoi la pergola alu et le salon en résine tressée ne font plus envie

Visuellement, ces ensembles ont cloné les jardins : mêmes cubes, mêmes teintes froides, mêmes canapés mastodontes impossibles à déplacer. Comme le résume Maison 20 Minutes, « L’aménagement extérieur opère sa révolution et il devient évident que l’accumulation de matériaux froids ou plastiques n’est plus en adéquation avec les attentes actuelles ». La fabrication de ces structures reste en plus très énergivore et difficilement réparable.

Côté quotidien, beaucoup ont découvert l’envers du décor. Selon *Pleine Vie*, certains aménagements « waouh » associés à ces meubles demandent jusqu’à 2 à 4 heures d’entretien par semaine en fin d’été. En basculant vers mobilier modulable et plantes locales, le temps passé à entretenir la terrasse chute d’environ 70 %, sans perdre en style.

Premier réflexe des décorateurs : des assises modulables et légères

Nous avons tous déjà pesté devant un canapé d’extérieur impossible à bouger pour tondre, jouer avec les enfants ou installer une grande table. En 2026, la norme, ce sont des assises modulables : coussins de sol épais, chauffeuses indépendantes, poufs, petites tables faciles à porter par une seule personne.

Pause Maison (Ouest-France) conseille ainsi : « Fin août, remplacez les salons de jardin standardisés par des assises modulables, des plantes locales et un éclairage solaire discret ». Bois certifié ou de récupération, textiles déperlants en fibres recyclées, mousses à séchage rapide : ces matériaux chaleureux se rangent vite au premier orage et se réparent facilement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps d’entretien en moins ≈ 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplaçant les blocs lourds par des assises nomades, une canopée de plantes locales et un éclairage solaire discret, l’extérieur devient plus simple à bouger, à ranger et à entretenir, tout en offrant fraîcheur naturelle et ambiance chaleureuse sans surconsommation d’énergie. 💡 Le petit plus : financer vos nouveaux modules en revendant votre ancien salon en résine tressée et, si possible, la structure de pergola alu sur les plateformes de seconde main locales. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remplacer un ensemble rigide par une nouvelle tonnelle massive ou suréclairer le jardin avec de gros spots solaires dirigés vers le ciel.

Ombre végétale et lumière solaire à la place de la pergola alu

Pour l’ombre, les décorateurs misent sur une treille légère en bois ou quelques câbles, habillés de grimpantes locales : vigne vierge pour une couverture express, jasmin étoilé persistant et parfumé, chèvrefeuille des bois ou houblon pour nourrir les pollinisateurs. Leur feuillage crée une fraîcheur douce grâce à l’évapotranspiration, là où le métal renvoyait la chaleur.

Installer 2 ou 3 pieds de grimpantes à l’automne, au pied d’une structure simple.

Ajouter quelques lanternes et guirlandes solaires à lumière chaude, juste pour dessiner les contours du jardin.

Compléter avec des assises modulables qui se rangent en dix minutes à la fin de l’été.