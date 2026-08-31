Melons du potager qui se fendent : cette erreur d’arrosage au pire moment ruine toute votre récolte

Au moment de la récolte, de nombreux jardiniers voient leurs melons du potager se fendre en une nuit après la chaleur estivale. Que se passe-t-il vraiment dans le sol et dans le fruit ?

Au potager, la scène est connue : un beau melon bien rebondi, parfumé, attendu depuis des semaines… et, au moment de le cueillir, une vilaine fissure le long du fruit. Parfois, cela arrive en une seule nuit, juste après un épisode orageux.

Le melon aime la chaleur et un sol qui reste légèrement frais, surtout entre juillet et septembre, lorsque la chair se charge en sucre. Pourtant, c’est précisément à cette période que de nombreux melons qui se fendent gâchent la récolte. La clé se joue moins dans la variété que dans la façon dont l’eau arrive au pied de la plante.

Pourquoi les melons se fendent juste avant d’être mûrs

Dans les deux dernières semaines, la peau du melon se durcit alors que la chair continue à gonfler. Si le sol a été très sec, puis reçoit soudain beaucoup d’eau, la chair se gorge brutalement, comme un ballon trop gonflé, et la peau, devenue moins souple, craque.

Ce choc d’humidité survient souvent après plusieurs jours de sécheresse suivis d’un gros arrosage ou d’un orage violent. Les variétés à peau fine, comme beaucoup de melons charentais, y sont plus sensibles. Un fruit oublié trop longtemps sur pied peut aussi finir par se fendre, même sans excès d’eau, mais c’est moins fréquent.

Les erreurs d’arrosage que nous avons tous déjà faites

Nous avons tous déjà laissé les melons manquer d’eau en plein été avant de “rattraper le coup” avec plusieurs arrosoirs. C’est exactement le scénario à éviter. Mieux vaut un arrosage régulier, modéré et lent, idéalement au goutte-à-goutte ou avec des oyas, puis des apports réduits progressivement à l’approche de la récolte.

Autre réflexe précieux : pailler sur 5 à 8 cm avec paille, feuilles mortes ou tontes bien sèches. Ce manteau limite l’évaporation, adoucit les variations de température du sol et réduit les à-coups d’humidité. D’ailleurs, poser une tuile en terre cuite ou une petite planche sous chaque fruit aide aussi à l’isoler d’un sol trop mouillé et à éviter qu’il ne se gorge d’eau par contact.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de fente Fortement réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant un arrosage régulier, puis en diminuant l’eau en fin de saison, le sol ne passe plus de la poussière à la gadoue. La chair gonfle doucement, la peau suit sans se déchirer et le melon concentre mieux ses sucres. 💡 Le petit plus : associer ce rythme d’arrosage à un bon paillage et à une tuile ou planchette sous chaque fruit pour limiter l’humidité stagnante. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser la terre se dessécher complètement puis arroser très abondamment juste avant la maturité des melons.

Que faire d’un melon fendu, et comment éviter le prochain accident

Un simple craquèlement en surface, sec et sans ouverture sur la chair, peut être toléré : on récolte, on lave soigneusement et on consomme rapidement. En revanche, si la fente est profonde, humide, avec insectes, moisissures ou odeur suspecte, direction compost.

Pour la suite de la saison, quelques réflexes suffisent à garder des fruits entiers :

arreter les arrosages “de rattrapage” et privilégier la régularité ;

maintenir un paillage épais autour des pieds ;

récolter un peu en avance si de fortes pluies sont annoncées et que le melon embaume déjà ;

en sol lourd, surélever légèrement la planche de culture ;

tester, l’année suivante, des variétés moins sensibles à l’éclatement.