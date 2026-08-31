Je ne fais plus que ça depuis juillet : ce dessert glacé coco-vanille sans four ni sorbetière est une révélation

Depuis juillet, ce sandwich glacé coco-vanille coincé entre deux couches de pâte à cookies trône en permanence dans mon congélateur. Sans four ni sorbetière, cette recette vegan et sans gluten cache deux astuces pour rester veloutée et se découper en barres parfaites.

Dès qu’on soulève le couvercle du congélateur, une vague de vanille et de coco s’échappe. Sous le couteau, la pâte à cookies amande‑cacahuète se fissure juste assez pour laisser apparaître un cœur glacé crémeux, piqué de pépites de chocolat.

Depuis juillet, ces barres sont devenues le dessert réflexe des journées lourdes. Sans four ni sorbetière, seulement un mixeur et un moule, on obtient un dessert glacé généreux, vegan et sans gluten. Parfait au goûter comme en fin de repas. Reste à assembler ces couches une à une.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte à cookies : 300 g de poudre d’amande, 200 g de beurre de cacahuète, 130 g de sirop d’érable, 60 g de pépites de chocolat, 2 pincées de sel.

✅ Pour la crème glacée coco‑vanille : 225 g de noix de cajou, 400 ml de crème de coco, 80 g de sirop d’agave ou d’érable, vanille liquide et en poudre, 1 pincée de sel.

✅ Pour l’onctuosité : 1 c. à soupe de purée de cajou, un peu de lait végétal en plus si la pâte à cookies semble trop sèche.

✅ Matériel : un moule rectangulaire d’environ 20 × 26 cm, du papier cuisson et un mixeur puissant.

On ne fait plus que ça depuis juillet : ces barres glacées coco-vanille entre deux couches de pâte à cookies

On est proche d’un sandwich glacé coco‑vanille, mais avec une base beaucoup plus généreuse. Une pâte à cookies crue à la poudre d’amande et au beurre de cacahuète forme deux couches moelleuses aux pépites de chocolat, autour d’une crème cajou‑coco vanillée. Résultat : de vraies barres glacées coco vanille sans sorbetière, vegan et sans gluten.

La méthode express pour des barres glacées coco vanille sans sorbetière qui se tiennent

On commence par les textures : les noix de cajou trempent pendant qu’on prépare la pâte à cookies en mélangeant poudre d’amande, beurre de cacahuète, sirop et pépites jusqu’à obtenir une boule qui s’émiette encore un peu.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire tremper les noix de cajou et chemiser le moule. Technique : Mélanger les ingrédients, ajuster au lait végétal et tasser la moitié dans le moule. Cuisson : Mixer cajous égouttées, crème de coco, sirop, vanille et sel jusqu’à crème lisse ; verser sur la base et congeler 4 h. Finition : Répartir le reste de pâte sur la glace prise, presser légèrement, recongeler puis détailler en barres.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Noix de cajou bien trempées, crème de coco et sirops liquides limitent l’eau libre : la glace reste lisse et crémeuse, même sans sorbetière. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de cacao dans la pâte, ou quelques framboises, mangue ou café soluble dans la crème glacée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas bâcler trempage et congélation, ni presser la seconde couche de pâte sur une glace encore souple.

Service, conservation et variantes gourmandes

Pour des barres nettes, on sort le moule dix minutes avant de servir et on passe la lame du couteau sous l’eau chaude. Elles se dégustent très froides mais légèrement assouplies, avec quelques copeaux de chocolat ou un peu de coco râpée.

On les garde au congélateur dans une boîte fermée, avec du papier cuisson entre chaque part. Ce dessert glacé vegan sans gluten aime les variantes : un trait de cacao, des fruits rouges ou une pointe de café dans la crème.