Ma voisine met toujours ce tapis au fond du congélateur : l'astuce méconnue qui évite le givre et la corvée de dégivrage

Une voisine glisse systématiquement un tapis de cuisson au fond de son congélateur avant de le remplir. Derrière ce réflexe discret se cache une astuce qui change tout au moment du givre.

On ouvre la porte du congélateur, un souffle glacé, des sachets givrés… Chez certaines, pourtant, le fond reste net, sans croûte de glace. Leur secret ? Poser un tapis de cuisson au fond avant de le remplir.

On croit à une manie de rangement, pourtant c’est une astuce dégivrage congélateur très efficace. Posé au bon endroit, ce tapis limite le givre, raccourcit la corvée de nettoyage et laisse plus de temps pour préparer un velouté à glisser au frais.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 tapis de cuisson en silicone pour congélateur (env. 30 × 40 cm)

en silicone pour congélateur (env. 30 × 40 cm) ✅ 50 ml de vinaigre blanc + 2 l d’eau tiède pour le nettoyage

✅ 4 carottes moyennes

✅ 1 l de bouillon de légumes

La vraie raison : la corvée de dégivrage que tout le monde déteste

Sans protection, l’humidité de l’air se dépose sur les parois nues, gèle, forme une croûte compacte et enferme miettes et coulures. On gratte, on force, on risque même de percer la cuve. Un simple revêtement au fond casse ce contact direct et rend la glace amovible.

Le geste malin : poser un tapis de cuisson au fond du congélateur

On parle ici d’un véritable tapis de cuisson congélateur : silicone fin ou film alimentaire au fond du congélateur, voire tissu lavable, découpé à la taille du bac. On le pose sur un fond parfaitement sec, sans jamais recouvrir joints ni aérations. Le givre et les coulures adhèrent au tapis, pas au plastique.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Vider le congélateur, laisser fondre le givre, nettoyer à l’eau tiède vinaigrée puis sécher soigneusement fond et parois. Technique : Découper le tapis pour qu’il épouse le fond sans recouvrir joints, aérations ni sonde, puis le poser bien à plat sur la cuve sèche. Cuisson : Faire revenir carottes, pommes de terre et oignon dans le beurre ou l’huile, mouiller avec le bouillon, cuire 25 min puis mixer finement. Finition : Laisser refroidir, assaisonner, ajouter éventuellement crème ou lait de coco, verser en portions dans des boîtes, étiqueter puis congeler sur le tapis protégé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le givre vient de l’humidité qui gèle sur les parois nues. Avec un tapis en silicone, la glace se forme dessus ; il suffit de le soulever pour emporter le bloc, sans gratter l’intérieur. ✨ Le twist gourmand : Congeler le velouté dans de petits moules en silicone, puis démouler les palets et les garder en sac : portions prêtes à réchauffer. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Recouvrir aérations ou sonde avec un tapis épais, utiliser un matériau non alimentaire ou attaquer la glace au couteau fragilise l’appareil et fait grimper la consommation.

Recette bonus : un velouté de légumes à congeler tout de suite

Pendant que le congélateur refroidit, on prépare le velouté : carottes, pommes de terre et oignon revenus, bouillon, vingt-cinq minutes de cuisson puis mixeur. On laisse refroidir, on portionne, on étiquette et on aligne les boîtes sur le tapis tout propre.