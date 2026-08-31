Ma voisine met toujours ce tapis au fond du congélateur : l'astuce méconnue qui évite le givre et la corvée de dégivrage
Une voisine glisse systématiquement un tapis de cuisson au fond de son congélateur avant de le remplir. Derrière ce réflexe discret se cache une astuce qui change tout au moment du givre.
On ouvre la porte du congélateur, un souffle glacé, des sachets givrés… Chez certaines, pourtant, le fond reste net, sans croûte de glace. Leur secret ? Poser un tapis de cuisson au fond avant de le remplir.
On croit à une manie de rangement, pourtant c’est une astuce dégivrage congélateur très efficace. Posé au bon endroit, ce tapis limite le givre, raccourcit la corvée de nettoyage et laisse plus de temps pour préparer un velouté à glisser au frais.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 tapis de cuisson en silicone pour congélateur (env. 30 × 40 cm)
- ✅ 50 ml de vinaigre blanc + 2 l d’eau tiède pour le nettoyage
- ✅ 4 carottes moyennes
- ✅ 1 l de bouillon de légumes
La vraie raison : la corvée de dégivrage que tout le monde déteste
Sans protection, l’humidité de l’air se dépose sur les parois nues, gèle, forme une croûte compacte et enferme miettes et coulures. On gratte, on force, on risque même de percer la cuve. Un simple revêtement au fond casse ce contact direct et rend la glace amovible.
Le geste malin : poser un tapis de cuisson au fond du congélateur
On parle ici d’un véritable tapis de cuisson congélateur : silicone fin ou film alimentaire au fond du congélateur, voire tissu lavable, découpé à la taille du bac. On le pose sur un fond parfaitement sec, sans jamais recouvrir joints ni aérations. Le givre et les coulures adhèrent au tapis, pas au plastique.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Vider le congélateur, laisser fondre le givre, nettoyer à l’eau tiède vinaigrée puis sécher soigneusement fond et parois.
- Technique : Découper le tapis pour qu’il épouse le fond sans recouvrir joints, aérations ni sonde, puis le poser bien à plat sur la cuve sèche.
- Cuisson : Faire revenir carottes, pommes de terre et oignon dans le beurre ou l’huile, mouiller avec le bouillon, cuire 25 min puis mixer finement.
- Finition : Laisser refroidir, assaisonner, ajouter éventuellement crème ou lait de coco, verser en portions dans des boîtes, étiqueter puis congeler sur le tapis protégé.
Recette bonus : un velouté de légumes à congeler tout de suite
Pendant que le congélateur refroidit, on prépare le velouté : carottes, pommes de terre et oignon revenus, bouillon, vingt-cinq minutes de cuisson puis mixeur. On laisse refroidir, on portionne, on étiquette et on aligne les boîtes sur le tapis tout propre.
En bref
- 🧊 Une simple astuce avec un tapis de cuisson congélateur posé au fond transforme un bac givré en espace propre, sans modifier votre routine de rangement.
- 🍲 Les étapes expliquent comment préparer le congélateur, installer le tapis silicone ou film alimentaire, puis cuisiner un velouté maison prêt à congeler.
- ⚠️ Conseils et erreurs à éviter autour de cette astuce dégivrage congélateur révèlent pourquoi les congélateurs à froid statique n’y réagissent pas de la même façon.
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