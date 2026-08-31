Ma voisine a banni le gratin de patates : ce légume à 2 € le kilo réchauffe bien mieux les soirs frais
Les soirs où le froid s’installe, ma voisine a rangé le gratin de patates au placard pour un plat au four léger et économique. Son secret tient dans un légume discret à 2 € le kilo, transformé en gratin fondant sous un manteau de fromage.
Odeur qui s’échappe du four, fromage qui grésille, croûte dorée que l’on casse à la cuillère. L’assiette rappelle un gratin dauphinois, pourtant la table reste légère. Les soirs où il fait frais, ce plat de four réchauffe sans assommer.
Ma voisine le paie moins de 2 € le kilo, posé entre les carottes et les pommes de terre du marché. Une fois passé au four sous un manteau de fromages, il devient fondant, presque confit. Le gratin se prépare vite, sans éplucher une montagne de tubercules. Quel légume discret peut ainsi détrôner les patates du plat familial ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1,2 kg d’oignons doux (Cévennes, Roscoff ou jaunes)
- ✅ 60 g de beurre doux ou demi-sel, pour confire les oignons
- ✅ 200 g de fromages râpés : cheddar et gouda ou emmental
- ✅ 30 g de parmesan, herbes séchées, ail en poudre et piment doux
Le légume à 2 €/kg qui remplace les patates au four
Sous sa peau cuivrée se cache le vrai héros de ce gratin : l’oignon doux. Plus riche en sucres naturels qu’un oignon classique, il perd son piquant à la cuisson et devient presque sucré. Ses anneaux fondent dans le beurre, réduisent de volume et se laissent napper de fromage pour un plat généreux mais bien plus digeste qu’un gratin de pommes de terre.
Pas à pas : le gratin d’oignons doux qui fait oublier les patates
On taille les oignons en fines rondelles d’environ 5 mm, puis on sépare chaque anneau pour une cuisson homogène ; aucun morceau ne reste croquant. Herbes séchées, ail en poudre et pointe de piment réveillent leur douceur. Le trio de fromages apporte caractère, filant et croûte croustillante, comme une soupe à l’oignon gratinée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Beurrer le plat, répartir les anneaux d’oignons, saler et parsemer d’herbes.
- Technique : Ajouter les lamelles de beurre, l’ail en poudre et le piment sur toute la surface.
- Cuisson : Recouvrir avec les fromages râpés, enfourner à 180 °C pour 35 à 40 minutes.
- Finition : Ôter le plat, laisser reposer 5 à 10 minutes avant de servir à la cuillère.
Servir, réchauffer… et rattraper la plaque du four
On sert ce gratin brûlant après 5 minutes de repos, avec une salade croquante ou un poulet rôti. Il se réchauffe à 160 °C. Fromage débordé ? Une demi-pomme de terre salée nettoiera la plaque.
En bref
- 🥘 Les soirs frais, une voisine délaisse le gratin de pommes de terre pour un plat au four léger, centré sur un légume à 2 €/kg.
- 🧀 Une préparation rapide met en scène un gratin d’oignons doux au fromage, aux anneaux fondants, gourmand mais plus digeste et économique que les versions classiques.
- 🔥 Cuisson maîtrisée, fromages bien choisis et astuce de chef transforment ce légume discret en plat signature, parfait pour changer des habitudes quand il fait froid.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité