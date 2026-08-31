Ma voisine a banni le gratin de patates : ce légume à 2 € le kilo réchauffe bien mieux les soirs frais

Les soirs où le froid s’installe, ma voisine a rangé le gratin de patates au placard pour un plat au four léger et économique. Son secret tient dans un légume discret à 2 € le kilo, transformé en gratin fondant sous un manteau de fromage.

Odeur qui s’échappe du four, fromage qui grésille, croûte dorée que l’on casse à la cuillère. L’assiette rappelle un gratin dauphinois, pourtant la table reste légère. Les soirs où il fait frais, ce plat de four réchauffe sans assommer.

Ma voisine le paie moins de 2 € le kilo, posé entre les carottes et les pommes de terre du marché. Une fois passé au four sous un manteau de fromages, il devient fondant, presque confit. Le gratin se prépare vite, sans éplucher une montagne de tubercules. Quel légume discret peut ainsi détrôner les patates du plat familial ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg d’oignons doux (Cévennes, Roscoff ou jaunes)

✅ 60 g de beurre doux ou demi-sel, pour confire les oignons

✅ 200 g de fromages râpés : cheddar et gouda ou emmental

✅ 30 g de parmesan, herbes séchées, ail en poudre et piment doux

Le légume à 2 €/kg qui remplace les patates au four

Sous sa peau cuivrée se cache le vrai héros de ce gratin : l’oignon doux. Plus riche en sucres naturels qu’un oignon classique, il perd son piquant à la cuisson et devient presque sucré. Ses anneaux fondent dans le beurre, réduisent de volume et se laissent napper de fromage pour un plat généreux mais bien plus digeste qu’un gratin de pommes de terre.

Pas à pas : le gratin d’oignons doux qui fait oublier les patates

On taille les oignons en fines rondelles d’environ 5 mm, puis on sépare chaque anneau pour une cuisson homogène ; aucun morceau ne reste croquant. Herbes séchées, ail en poudre et pointe de piment réveillent leur douceur. Le trio de fromages apporte caractère, filant et croûte croustillante, comme une soupe à l’oignon gratinée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer le plat, répartir les anneaux d’oignons, saler et parsemer d’herbes. Technique : Ajouter les lamelles de beurre, l’ail en poudre et le piment sur toute la surface. Cuisson : Recouvrir avec les fromages râpés, enfourner à 180 °C pour 35 à 40 minutes. Finition : Ôter le plat, laisser reposer 5 à 10 minutes avant de servir à la cuillère.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par personne environ 1,80 € 🔍 Le secret de l’expert Les oignons doux concentrent leurs sucres à 180 °C, surtout quand on démarre la cuisson à couvert. La vapeur les attendrit, le beurre les enrobe, puis les fromages bien secs finissent de les caraméliser sans détremper le plat. ✨ Le twist gourmand : Glisser quelques éclats de brie de Meaux entre les oignons ou dans le fromage filant ; le gratin gagne en crémeux et en caractère, façon bistrot. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le four au-dessus de 200 °C ou garder de grosses rondelles non séparées ; on obtient un dessus brûlé, un cœur encore cru et un jus piquant sous le fromage.

Servir, réchauffer… et rattraper la plaque du four

On sert ce gratin brûlant après 5 minutes de repos, avec une salade croquante ou un poulet rôti. Il se réchauffe à 160 °C. Fromage débordé ? Une demi-pomme de terre salée nettoiera la plaque.