Plus personne ne sort la balance : ce trio d’ustensiles des pâtissiers qui évite tant de gâteaux ratés
Balances capricieuses, gâteaux raplaplas : de plus en plus de pâtissiers rangent définitivement leur balance de cuisine. À la place, un trio d’ustensiles du quotidien promet des mesures fiables et une pâtisserie plus sereine.
Dans de nombreuses cuisines, la balance électronique reste sagement rangée dans un tiroir. Piles à plat, affichage capricieux, plateau trop petit… Pendant ce temps, les gâteaux continuent de sortir du four, bien gonflés. Comment font alors les pâtissiers pour doser leur farine ?
Contrairement à une idée reçue, la réussite d’un cake ou d’une pâte à crêpes ne se joue pas toujours au gramme près. Les pros ont adopté un trio d’ustensiles ultra simples, déjà dans vos placards, qui remplacent la balance au quotidien et sécurisent vos recettes.
Pourquoi votre balance de cuisine vous fait parfois rater vos gâteaux
Entre gâteau qui ne lève pas et pâte sablée qui s’effrite, le coupable est souvent le dosage de farine. En tassant la farine dans un récipient, on peut en mettre jusqu’à 20 % de trop : la pâte devient sèche, compacte, difficile à travailler.
La balance n’arrange pas toujours les choses : piles vides au mauvais moment, zéro qui refuse de se remettre, chiffre qui oscille dès qu’on touche le plan de travail. Résultat, on dose dans la précipitation, alors que la plupart des gâteaux supportent quelques grammes d’écart.
Le trio malin des pâtissiers : verre doseur, cuillères, tasse standard
Nous avons tous déjà utilisé un verre doseur « à peu près » ou une vieille tasse pour préparer un gâteau du dimanche. Les pâtissiers, eux, l’ont systématisé : un verre doseur gradué, des cuillères à soupe et à café et une tasse standard suffisent pour peser la farine sans balance.
Leur secret repose sur la répétition : toujours le même verre, la même tasse, le même niveau. La précision vient alors du geste et de la texture observée, plus que du chiffre affiché sur l’écran. Une façon de pâtisser plus fluide, minimaliste et écologique.
Comment doser la farine sans balance : la méthode pas à pas
Avant de mesurer, il suffit de remuer un peu la farine dans son bocal pour l’aérer. On verse ensuite dans la tasse ou le verre doseur sans secouer, puis on rase l’excédent avec le dos d’un couteau : 250 millilitres représentent alors environ 125 grammes.
Pour vous repérer facilement, ces équivalences suffisent pour les gâteaux, cakes, crêpes et biscuits du quotidien, à condition d’utiliser toujours le même verre doseur, la même tasse et les mêmes cuillères.
- 1 tasse standard de 250 ml de farine de blé T45 ou T55 ≈ 125 g
- 1 cuillère à soupe rase de farine ≈ 10 g
- 1 cuillère à soupe rase de sucre en poudre ≈ 15 g
Sources
En bref
- 🍰 Aujourd’hui, en pâtisserie maison, de nombreux cuisiniers cherchent à peser la farine sans balance après une série de gâteaux trop denses ou trop secs.
- 🧁 Les pâtissiers misent sur un trio d’ustensiles simples et une gestuelle répétée pour doser farine et sucre avec précision pour les gâteaux du quotidien.
- 🤔 Cette méthode pour peser la farine sans balance ouvre la voie à une cuisine plus minimaliste, à condition d’éviter quelques erreurs discrètes mais décisives.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité