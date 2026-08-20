Canicule : la pergola en aluminium est délaissée pour cette installation végétale que les paysagistes posent partout

Avec les canicules, de nombreuses pergolas en aluminium se transforment en véritables fours au cœur des jardins français. La pergola végétalisée devient la nouvelle alliée des paysagistes pour créer une ombre fraîche sans renoncer au style.

Canicule, terrasse qui brûle sous le pied, fauteuils collés à la baie vitrée… Beaucoup de jardins ont été équipés d’une belle pergola en aluminium, impeccable au printemps, mais presque inutilisable en plein été. Le métal chauffe, réfléchit le soleil, et l’on finit par se réfugier à l’intérieur.

Face à ces étés de plus en plus longs, les paysagistes ont changé de camp. Partout, ils remplacent les structures métalliques par une solution plus fraîche, plus vivante, qui transforme réellement la terrasse en refuge de mi-ombre. Cette nouvelle star porte un nom simple : la pergola végétalisée.

Pourquoi la pergola en aluminium ne fait plus rêver

Modernes, sobres, faciles d’entretien, les pergolas alu ont envahi les lotissements. Mais sous un soleil de plein été, la structure emmagasine la chaleur et la renvoie comme un radiateur. Même avec des lames orientables, l’air reste lourd, sans la sensation de fraîcheur attendue.

Autre revers : ce style très standardisé donne parfois au jardin un air de catalogue, surtout quand tout le voisinage a la même. S’ajoutent le bilan carbone de l’alu et l’absence totale d’abri pour les insectes ou les oiseaux. Dans un contexte de changement climatique, beaucoup de propriétaires veulent désormais du vivant plutôt que du tout-métal.

Pergola végétalisée : une ombre fraîche, vivante… et ultra tendance

La pergola végétalisée repose sur une structure en bois, acier brut ou châtaignier, sur laquelle grimpent des plantes. Feuillage, fleurs, fruits forment une voûte dense qui rafraîchit naturellement : grâce à l’évapotranspiration, l’air peut y être de 3 à 6 °C plus bas qu’en plein soleil, sans moteur ni électricité.

Nous avons tous déjà rêvé d’une sieste sous une tonnelle de glycine. Les paysagistes, eux, combinent glycine, vigne vierge, jasmin étoilé, vigne fruitière, houblon doré ou clématites selon le climat. Ils dimensionnent aussi la structure : poteaux en bois d’au moins 12 cm, châssis bien ancré dans des plots béton, exposition sud ou sud-ouest pour un effet “oasis” maximal.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Fraîcheur estivale jusqu’à 6 °C de moins 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le feuillage bloque les rayons directs du soleil et chaque feuille rejette de la vapeur d’eau, ce qui refroidit naturellement l’air sous la pergola. 💡 Le petit plus : associer une grimpante caduc comme la glycine à un jasmin étoilé persistant pour profiter d’ombre l’été et de lumière l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : sous-dimensionner la structure ou choisir des plantes trop lourdes pour les poteaux, au risque d’affaissement et de casse lors des coups de vent.

Passer du métal au végétal : les réflexes à adopter

Bonne nouvelle : une pergola alu existante peut servir de support à des plantes grimpantes, en ajoutant câbles inox et bacs généreux au pied. Pour un projet neuf, les paysagistes misent sur des structures simples bois ou acier, entre 30 et 120 €/m² selon les finitions, pensées comme une vraie pièce de vie extérieure.

Les premières années, tout se joue sur l’arrosage régulier, un paillage épais au pied et une taille douce annuelle pour guider la voûte. On évite de planter trop près d’un mur en pierre sèche, de multiplier les grimpantes très vigoureuses, et l’on se renseigne en mairie si la surface dépasse 5 m². Quelques saisons plus tard, la terrasse se transforme en cocon végétal qui reste agréable, même quand le thermomètre s’emballe.