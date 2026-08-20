Compost : si vous mélangez ces feuilles d’un arbre très courant à vos semis de radis, vous risquez de tout perdre

Fin août, des feuilles de noyer entassées au compost ont suffi à faire disparaître une rangée entière de radis au printemps. Que s’est-il vraiment passé dans ce tas pourtant si prometteur ?

Fin août, le jardin croule sous les premières feuilles de noyer. Par réflexe, on les ramasse, on les jette sur le tas de compost, persuadé de faire du bien au sol. Six mois plus tard, au printemps, des rangées de radis restent désespérément vides, alors que tout semblait réuni pour une belle récolte.

On incrimine la météo, la qualité des graines, un arrosage irrégulier. Puis un détail revient en tête : ce compost “parfait”, noir et friable, provenait en grande partie du noyer du fond du jardin. La réponse se cachait là, dans une molécule invisible mais très active.

Quand les feuilles de noyer transforment le compost en piège à radis

Composter les feuilles mortes reste un excellent réflexe, mais toutes ne se valent pas. Celles du noyer renferment de la juglone, une substance que l’arbre produit pour limiter la concurrence autour de lui. Sur le tas de compost, cette arme naturelle se retrouve concentrée… puis répandue partout au potager.

Les radis, avec leurs graines fines et leur germination rapide, réagissent immédiatement. Semer dans un compost riche en feuilles de noyer âgées d’à peine six ou sept mois revient à arroser ses graines avec un inhibiteur de croissance : rien ne lève, ou les rares plantules jaunissent et végètent.

Juglone : ce poison discret qui survit dans un compost trop jeune

Dans l’arbre vivant, la juglone circule sous une forme inoffensive. Dès qu’une feuille tombe, se froisse ou est broyée à la tondeuse, cette forme claire s’oxyde au contact de l’air et devient toxique. La molécule perturbe la respiration des plantes sensibles : radis et salades, mais aussi tomates, aubergines, pommes de terre, fraisiers, rosiers ou plantes de terre de bruyère.

Des travaux récents de l’université de Ljubljana ont montré qu’un compost issu de feuilles de noyer de moins de six mois freinait encore fortement la germination, alors qu’au bout de neuf à dix mois cet effet disparaissait. Problème : un compost peut paraître mûr, sombre, friable, sentir la terre fraîche, tout en contenant encore assez de juglone pour bloquer une planche entière de radis.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps d’attente conseillé 9–12 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En limitant les feuilles de noyer à une petite part du tas, puis en laissant le compost mûrir au moins une saison complète, les micro-organismes ont le temps de dégrader la juglone. Les semis de radis et de salades ne sont plus exposés à cette toxine cachée. 💡 Le petit plus : avant d’enrichir tout le potager, faire un “test radis” dans une caissette remplie de ce compost : si les graines lèvent bien, le matériau peut être utilisé sans crainte. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : épandre au printemps un compost de moins de six mois composé en grande partie de feuilles de noyer directement sur les rangs de semis de radis ou de salades.

Comment utiliser les feuilles de noyer sans ruiner le potager

Nous avons tous déjà vidé des sacs entiers de feuilles sous le noyer. Mieux vaut désormais les traiter à part : les broyer grossièrement à la tondeuse, les mélanger avec des tontes de gazon, puis brasser le tas toutes les deux à quatre semaines pour activer la dégradation.

Ne pas dépasser 10 % de feuilles de noyer dans un compost destiné au potager.

Laisser ce compost mûrir 9 à 12 mois avant de l’utiliser sur radis, salades ou tomates.

Étiqueter le tas avec la date et la mention “noyer” pour éviter toute confusion.

Un compost encore jeune pourra servir en paillage sous les massifs ornementaux, loin des cultures sensibles. Pour un potager installé à proximité immédiate d’un noyer, des bacs surélevés remplis de terre saine offrent une excellente échappatoire à la juglone du sol comme à celle des feuilles mal compostées.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Août est le meilleur moment pour mettre du compost, mais cette erreur de dosage en plein été peut ruiner votre jardin»