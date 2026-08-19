Frelons asiatiques : ce mélange avec 3 bouteilles du placard remplace les pièges du commerce (et protège les abeilles)

Frelons et guêpes tournent autour de la table et les pièges du commerce coûtent cher. Une simple astuce de placard, ce piège à frelons maison des anciens, change pourtant la donne.

Sur la table du jardin, le rosé est frais, la salade de tomates sent le basilic… puis un vrombissement grave arrive au-dessus des verres. En quelques secondes, tout le monde s’est levé, serviette à la main, prêt à chasser le frelon qui tourne autour du plat.

Par réflexe, on pense tout de suite au piège dernier cri aperçu en jardinerie, avec plastique coloré et promesses choc. Pourtant, pendant des décennies, les anciens ont simplement ouvert leur placard pour fabriquer un piège à frelons maison redoutable. Une astuce rapide, quasi gratuite, qui mérite vraiment qu’on s’y replonge.

Pourquoi on s’est mis à acheter des pièges à frelons en magasin

Les rayons extérieurs regorgent de boîtes fluo, de capsules de phéromones et de liquides “spécial frelon asiatique”. On a tous déjà rempli le chariot, rassurés par un design étudié et un mode d’emploi tapissé de superlatifs. À l’arrivée, cela représente un vrai budget, beaucoup de plastique… et des résultats parfois décevants.

Nos grands-parents, eux, ont longtemps fait avec ce qu’ils avaient sous la main. Leur logique était simple : détourner frelons et guêpes affamés des repas, tout en limitant au maximum les dégâts sur la biodiversité. Leur secret tenait dans un mélange sucré et alcoolisé, préparé en quelques secondes avec trois bouteilles du placard.

L’astuce du placard : le piège à frelons maison des anciens

Nous avons tous déjà gardé des fonds de bouteilles “au cas où”. Ici, ils deviennent l’ingrédient principal d’un appât ultra ciblé. Il suffit de mélanger, à parts égales :

1/3 de sirop de grenadine ou de fruits rouges ;

1/3 de bière (blonde ou brune) ;

1/3 de vin blanc.

On verse ce cocktail dans une bouteille plastique de 1 à 1,5 litre coupée en deux, puis on retourne le goulot comme un entonnoir vers l’intérieur. Cinq bons centimètres de liquide suffisent. Un peu de ficelle, le piège est suspendu, hors de portée des enfants et des animaux, prêt à attirer frelons et guêpes loin de la table.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Impact sur le budget Très faible coût 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le sirop ultra sucré attire les frelons et guêpes en quête d’énergie. L’alcool de la bière et du vin blanc les grise, tout en déplaisant fortement aux abeilles et bourdons qui évitent ce piège. La forme en entonnoir de la bouteille facilite l’entrée et complique la sortie. 💡 Le petit plus : percer quelques petits trous latéraux (environ 8 mm) améliore encore la sélection, en laissant ressortir la plupart des insectes trop gros ou peu attirés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remplir le piège uniquement avec une boisson sucrée, sans vin blanc, au risque de capturer massivement les abeilles et autres auxiliaires du jardin.

Bien poser ce piège pour protéger terrasse et jardin

Pour que ce piège maison soit vraiment efficace, on l’a suspendu à l’écart de la table, autour de deux mètres du sol, près de la haie, du barbecue ou du verger. D’ailleurs, mieux vaut multiplier deux ou trois pièges discrets que concentrer tous les insectes au même endroit.

Le mélange a été renouvelé dès qu’il a fermenté ou que trop d’insectes s’y sont accumulés, en vérifiant qu’aucune abeille n’y est prisonnière. Ce cocktail ne remplace pas l’intervention d’un professionnel en cas de nid de frelons, mais il rend les soirées d’été beaucoup plus paisibles. Et si on ouvrait le placard dès ce soir, avant le prochain dîner sous les étoiles ?