Bassin de jardin : cette plante aquatique spectaculaire peut étouffer votre bassin si vous oubliez ce geste simple

Dans un simple bassin de jardin, la châtaigne d’eau transforme la surface en mosaïque flottante. Mais derrière ce décor fascinant se cache une plante à tenir fermement en respect.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Trapa natans L. 🌸 Nom courant Châtaigne d’eau, mâcre nageante, mâcre flottante, noix aquatique 📏 Dimensions Rosettes de 20 à 50 cm de diamètre, tiges de plus d’un mètre selon la profondeur ☀️ Exposition Plein soleil à mi-ombre lumineuse ❄️ Rusticité Environ 0°C pour le feuillage ; les fruits survivent au fond d’un bassin assez profond 🍂 Feuillage Caduc, feuilles flottantes en losange, dentées, vert brillant, réunies en rosettes

Sur un miroir d’eau parfaitement calme, des rosettes vert brillant dessinent soudain de petits tapis géométriques. Au centre, de minuscules fleurs blanches, puis des fruits noirs aux cornes acérées… La châtaigne d’eau intrigue immédiatement, avec son look de plante de conte médiéval oubliée au fond du jardin.

Cette plante aquatique a pourtant une longue histoire, à la fois sauvage, potagère et ornementale. Spectaculaire dans un bassin, elle a aussi montré ailleurs qu’elle savait se comporter en vraie conquérante. Comment profiter de cette curiosité aquatique sans laisser votre plan d’eau se faire déborder ?

Une plante flottante graphique aux allures de relique

Originaire d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord, Trapa natans appartient à la famille des Lythracées. Ses longues tiges enracinées dans la vase portent des rosettes flottantes de 20 à 50 cm, faites de feuilles en losange, dentées et vernissées. De juin à septembre, de discrètes fleurs blanches laissent place à des noix brun noir, armées de deux à quatre pointes qui lui ont valu son surnom de “noix aquatique”. La plante a eu un cycle annuel : tout disparaît en hiver, seuls les fruits restent nichés dans la vase.

On la connaît aussi sous les noms de mâcre nageante ou mâcre flottante, à ne pas confondre avec la “châtaigne d’eau” chinoise (Eleocharis dulcis), un roseau cultivé pour la cuisine asiatique et totalement différent. Petit bonus : en France, cette ancienne plante comestible est devenue rare à l’état sauvage et reste protégée dans plusieurs régions ; au jardin, on la cultive donc en version horticole, avec un vrai rôle de plante patrimoniale.

Où installer la châtaigne d’eau au jardin sans mauvaise surprise

Nous avons tous déjà rêvé d’un bassin de jardin très graphique. La châtaigne d’eau y réussit très bien dans une eau douce, calme, peu profonde, sur fond de vase riche en matière organique. L’idéal : un bassin fermé, sans aucune communication avec fossés, ruisseaux ou mares naturelles, sous le soleil ou une mi-ombre lumineuse. Elle a ainsi prospéré dans des étangs ou des bras morts de rivière, ce qui explique son appétit d’espace.

La plantation s’est faite au printemps, quand l’eau s’est bien réchauffée. Quelques jeunes rosettes ont été installées en panier aquatique rempli de terre lourde enrichie, puis immergées sous une dizaine de centimètres d’eau. On peut aussi enfoncer les fruits directement dans la vase du fond. Dans tous les cas, on se limite à quelques sujets, même dans un grand plan d’eau, car la plante s’est développée très vite dès que les beaux jours se sont installés.

Surveiller de près une pousse qui adore coloniser

Le charme de la châtaigne d’eau vient de ses nappes flottantes ; son risque aussi. Chaque fruit épineux tombe dans la vase entre septembre et octobre et peut rester viable plusieurs années avant de germer. Sans surveillance, les rosettes se sont soudées en un tapis épais qui a privé de lumière les plantes immergées, appauvri l’oxygène et compliqué la vie de la faune aquatique, tout en devenant piégeux pour les pieds nus.

Pour que la plante reste une alliée, quelques gestes simples font la différence :

ne jamais laisser la châtaigne d’eau couvrir plus d’un tiers de la surface (la moitié est un vrai maximum) ;

éclaircir régulièrement les rosettes dès qu’elles se touchent, surtout en été ;

retirer une bonne partie des touffes avant la pleine maturité des fruits, en fin d’été, puis composter les déchets à distance du milieu naturel.

La plante ayant disparu chaque hiver, aucune protection contre le gel n’a été nécessaire ; au printemps, seules les rosettes vraiment souhaitées ont été conservées, pour un bassin à la fois spectaculaire et bien tenu.

Sources Beauté Test

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