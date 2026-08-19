Ce nouvel accessoire Lidl pour robot tondeuse à moins de 55 € évite une erreur coûteuse et sublime votre jardin

Au fond de mon jardin, mon robot tondeuse traînait sous la pluie jusqu’à ce méga bon plan Lidl. Ce garage en bois au toit végétalisable a tout changé…

Un robot tondeuse représente souvent plusieurs centaines d’euros, mais il finit pourtant relégué au fond du jardin, en plein soleil ou sous les averses. Autour de nombreux lotissements, le même décor se répète : une base de chargement en plastique, quelques câbles qui dépassent, et une zone de pelouse que l’on évite de regarder. Dans les allées jardin de Lidl, un accessoire discret a récemment bousculé cette image sans faire de bruit.

Vendu 54,99 € au lieu de 89,99 €, ce petit garage en bois lasuré signé dobar a d’abord été présenté comme un simple abri pour robot tondeuse. Beaucoup de jardiniers ont pris ce « méga bon plan » pour un gadget de plus, jusqu’à ce qu’ils remarquent ce détail improbable : son toit se comporte comme une véritable jardinière. Et c’est précisément ce qui peut transformer un coin technique un peu triste en arrière-plan le plus séduisant du jardin.

Pourquoi ce garage pour robot tondeuse Lidl change le fond du jardin

Un garage pour robot tondeuse évoque d’habitude une petite niche en plastique, plus pratique que jolie. Le modèle distribué par Lidl, signé par le fabricant allemand dobar, change complètement la donne avec son toit végétalisable. Le bac à fleurs intégré permet de composer un mini-massif au-dessus de la machine, qui disparaît visuellement derrière le feuillage.

Le plus surprenant, c’est que ce garage pour robot tondeuse Lidl protège vraiment l’appareil tout en améliorant le décor. Sa structure en bois lasuré résiste aux intempéries et abrite la tondeuse du soleil, de la pluie et de la neige. Le tout est proposé 54,99 € au lieu de 89,99 €, soit une remise d’environ 38 %.

Installation : un abri pensé pour la vie de tous les jours

Nous avons tous déjà bricolé un abri de fortune avant de le démonter quelques mois plus tard. Ce garage arrive en kit, se monte facilement puis se pose sur un sol plat, sans fondation, directement sur la pelouse ou en bordure. Les robots tondeuses courants y entrent sans peine dès que la hauteur est vérifiée et que l’on laisse un couloir bien dégagé devant la base de charge.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très bonne Gain de temps Important 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’abri limite l’exposition du robot au soleil et à la pluie, prolongeant sa durée de vie, tandis que le toit végétalisé fait oublier l’objet technique en l’intégrant au décor du jardin. 💡 Le petit plus : utiliser un substrat léger et quelques vivaces sobres en eau permet d’obtenir un toit très végétal sans augmenter la corvée d’arrosage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser le garage sur un sol irrégulier et surcharger le bac avec trop de substrat ou de grosses plantes.

Quelles plantes mettre sur le toit pour un effet waouh durable

Sur le toit, la magie opère. Avec un substrat léger, on installe des plantes sobres en eau comme des sedums, du thym rampant ou quelques graminées naines. Elles supportent la chaleur, restent décoratives longtemps et forment un coussin de verdure qui adoucit totalement la zone technique.

Ensuite, trois réflexes suffisent :

Surveiller le poids du bac et arroser avec parcimonie.

Tailler légèrement après la floraison pour densifier les coussins.

Nettoyer régulièrement l’entrée du garage pour que le robot circule sans accroc.