Sécheresse au potager : cet arbre fruitier détrône la tomate et personne ne songe à l’arroser tout l'été

Étés caniculaires, restrictions d’eau, tomates à l’agonie : dans les potagers français, la tomate en arbre venue des Andes change la donne. Comment cet arbuste fruitier continue-t-il à fructifier quand plus personne n’arrose ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Solanum betaceum 🌸 Nom courant tomate en arbre, tamarillo 📏 Dimensions 2 à 4 m de haut x 1,5 à 3 m de large ☀️ Exposition plein soleil, endroit chaud et abrité du vent ❄️ Rusticité gélif dès 0 °C, tolère ponctuellement -2 à -3 °C sous abri 🍂 Feuillage persistant en climat doux

Les étés se succèdent, la scène se répète au potager : chaleur écrasante, sols qui se fendent, arrêtés préfectoraux qui interdisent d’arroser quand les tomates en auraient le plus besoin. Entre deux épisodes de pluie, le mildiou guette et peut ravager un rang en moins de trois jours, laissant des tuteurs nus et beaucoup de frustration.

Pendant que la reine tomate vacille, un autre acteur se fait une place discrète au potager : un arbuste fruitier venu des Andes, capable de donner des fruits au goût de tomate avec très peu d’arrosage une fois installé. La tomate en arbre, ou tamarillo, coche toutes les cases d’un potager qui doit apprendre à vivre avec le manque d’eau.

Tomate classique assoiffée, tomate en arbre bien ancrée

La tomate du commerce, même en variété compacte de balcon, reste une grande buveuse. En pot, il faut viser en moyenne 2,5 à 4 cm d’eau par semaine, davantage dès que le vent se lève ou que le thermomètre grimpe. Ses racines très superficielles dépendent totalement de ces apports, et le moindre oubli se paye par un coup de soif ou une attaque de mildiou après quelques heures de feuillage mouillé.

Le tamarillo joue dans une autre catégorie. Cet arbuste andin a développé un système racinaire profond et pivotant qui va chercher l’humidité bien en dessous des couches desséchées. En sol drainant, bien ameubli et paillé, un sujet adulte continue de fructifier alors que la surface du sol est déjà poussiéreuse. Il devient une bouée de secours précieuse dans ces situations :

jardins du sud soumis à de longs étés secs ;

potagers urbains où chaque arrosoir est compté ;

jardiniers souvent absents en juillet-août ;

terrains caillouteux où la tomate peine à s’installer.

Planter la tomate en arbre pour ne plus passer l’été le tuyau à la main

Nous avons tous déjà vu nos tomates s’effondrer au retour des vacances, terreau sec comme du sable. La tomate en arbre, elle, se plante au printemps, une fois les gelées passées, au plein soleil dans un sol riche mais très drainant. Dans les régions fraîches, un mur exposé sud crée le microclimat idéal pour cet arbuste qui peut atteindre 2 à 3 m et former un véritable petit arbre à fruits.

En climat méditerranéen ou sur façade atlantique douce, on peut le cultiver en pleine terre ; ailleurs, mieux vaut un grand pot d’au moins 50 cm de diamètre, avec couche de drainage et mélange terre de jardin, terreau et compost. Les deux premières années, des arrosages réguliers aident les racines à descendre en profondeur. Ensuite, en pleine terre paillée, les interventions se font rares, là où les tomates réclament encore des arrosoirs serrés.

Un fruitier généreux pour un potager plus sobre et plus gourmand

Une fois bien installé, le tamarillo demande peu : un paillage épais au pied, un apport de compost au printemps, une taille légère après la fructification pour aérer la ramure. Il se montre peu sensible aux ravageurs habituels et offre, de la fin de l’été jusqu’aux premiers froids, des grappes de fruits ovoïdes rouges ou orangés, souvent plusieurs kilos par pied adulte.

En bouche, ces fruits d’arbre à tomates mêlent la douceur d’une tomate mûre, une pointe de groseille et une note exotique. On retire facilement la peau après un bref passage dans l’eau chaude, comme pour peler une tomate, puis on les sert en salade, en coulis, en confiture ou en chutney. Seules précautions : éviter les sols lourds et gorgés d’eau, ne pas noyer la plante comme une tomate classique, protéger les sujets en dessous de -3 °C et accepter d’attendre la deuxième année pour voir la récolte vraiment décoller.