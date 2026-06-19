Les anciens plantaient cette grimpante au pied du mur : ce qu’elle fait vraiment à votre façade pendant la canicule

Dans les villages, la clématite au pied du mur n'était jamais plantée au hasard. Que cachait ce rideau vert pour protéger la façade et la vie dedans ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Clematis armandii 🌸 Nom courant Clématite d’Armand (clématite persistante) 📏 Dimensions 3 à 5 m de haut x 2 à 3 m de large ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre, mur sud ou ouest, pied à l’ombre ❄️ Rusticité Environ -10 °C en situation abritée 🍂 Feuillage Persistant, vert foncé, floraison blanche parfumée au printemps

Dans beaucoup de villages, un détail revient sur les maisons anciennes : un long fouillis vert qui grimpe le long du pignon, part toujours du même endroit, pile au pied du mur. Ce n’était pas un hasard ni une lubie décorative. Les anciens savaient qu’en plantant une clématite là, leur façade se comportait autrement, surtout l’été, quand le soleil tape et que le crépi commence à souffrir.

Aujourd’hui, alors que le moindre ravalement coûte cher, cette vieille astuce redevient précieuse. Une clématite persistante, comme la clématite d’Armand, habille le mur, le protège, et change même le confort sur la terrasse. Reste à comprendre ce qu’elle fait vraiment à votre façade… et comment l’installer pour retrouver ce secret de grand-mère sans abîmer la maison.

Pourquoi les anciens plantaient une clématite au pied du mur

Dans les maisons de pierre ou de parpaings, le mur sud chauffait très fort l’été. En couvrant cette paroi avec une plante grimpante légère, les anciens ont créé un vrai « parapluie végétal » : le feuillage fait de l’ombre au mur, l’air circule entre les tiges et la maçonnerie comme derrière un bardage ventilé, et la chaleur est beaucoup moins renvoyée vers la cour.

Ils avaient aussi remarqué qu’un mur nu, un peu fissuré ou crépi de façon inégale, paraissait instantanément plus propre une fois noyé sous une façade végétalisée. Au lieu de repeindre, ils laissaient la clématite couvrir les défauts visuels, tout en cassant l’impact direct de la pluie et du vent sur un support sain.

Ce que la clématite change vraiment pour votre façade

Nous avons tous déjà soupiré devant un vieux mur gris, terne, qui gâche la vue depuis la cuisine. Une clématite bien conduite le transforme en quelques saisons à peine. Sur treillis, ses tiges s’enroulent, se ramifient et créent une seconde peau végétale qui agit à plusieurs niveaux :

Sur le plan visuel, elle habille les crépis irréguliers, les petites fissures et les parpaings trop visibles, comme un ravalement naturel.

Sur la matière du mur, elle filtre les pluies battantes et limite les chocs thermiques, sans attaquer l’enduit si celui-ci est sain.

Sur le confort d’été, elle garde la paroi à l’ombre, l’air au pied du mur reste plus frais et la terrasse devient moins étouffante en canicule.

Comment planter aujourd’hui une clématite comme nos anciens

Le meilleur moment pour installer une clématite persistante reste le printemps, surtout avril, quand le sol est encore frais et que les racines ont le temps de s’installer avant les grosses chaleurs. On fixe d’abord un treillis fin à 5 à 10 cm du mur, puis on creuse, à 30 à 40 cm de la façade, un trou de 40 à 50 cm de profondeur, avec une couche de gravier au fond si la terre est lourde. On rebouche avec un mélange terre de jardin et terreau ou compost bien mûr.

La motte est posée légèrement inclinée vers le treillis et l’on enterre 15 à 20 cm de tige pour encourager de nouvelles pousses. Pied à l’ombre, tête au soleil : un bon paillage ou une petite vivace au pied gardent la fraîcheur, tandis que la partie aérienne profite de la lumière. Les trois premières semaines, des arrosages généreux assurent la reprise ; ensuite, la plante devient beaucoup plus autonome. Dans les régions douces, la clématite d’Armand offre un manteau vert tout l’hiver. Ailleurs, une clématite montana ou viticella, plus rustique mais caduque, reproduit le même principe : mur couvert l’été, soleil bienvenu sur la maçonnerie en hiver.