Fraisiers : si vous attendez encore le printemps pour planter, vous passez à côté de cette astuce d’août

En France, de plus en plus de jardiniers installent leurs fraisiers en plein mois d’août, au jardin comme sur le balcon. Terre encore chaude, variétés remontantes et quelques gestes clés promettent des récoltes prolongées, à condition de respecter une règle simple mais décisive.

Planter des fraisiers se faisait autrefois au printemps, quand le jardin se réveillait à peine. Pourtant, de plus en plus de potagers affichent de jeunes plants en plein cœur de l’été, alors que le thermomètre grimpe et que les transats sont de sortie.

Avec le climat qui se réchauffe et les saisons qui se décalent, attendre le mois d’avril fait souvent perdre un temps précieux aux gourmands. Et si le véritable bon plan était de planter des fraisiers en août, même en pleine chaleur, pour croquer des fruits dès l’arrière-saison ?

Pourquoi août est devenu le moment rêvé pour planter ses fraisiers

En août, la terre a accumulé des semaines de soleil : elle reste chaude en profondeur, alors que les nuits commencent déjà à se rafraîchir. Cette combinaison permet aux racines de s’enfoncer vite et bien, sans coup de froid brutal. À l’inverse, au printemps, le sol est souvent froid et gorgé d’eau, ce qui freine l’enracinement et favorise les maladies.

Installer les plants maintenant donne plusieurs semaines aux fraisiers pour s’endurcir avant l’hiver. Dans les régions les plus fraîches, on agit plutôt en début de mois, tandis que dans le Sud on peut décaler un peu la plantation. Que ce soit en pleine terre ou en bac sur le balcon, l’idée reste la même : profiter d’un sol encore tiède pour lancer une culture solide.

Les bons gestes pour une plantation estivale… sans cuire vos plants

Nous avons tous déjà grillé un jeune plant en le mettant en terre à la mauvaise heure. Avec les fraisiers, on joue la carte douceur : repiquage en fin de journée, sur une parcelle désherbée et enrichie de compost mûr. Les mottes sont trempées dans l’eau quelques minutes, puis installées dans un trou bien arrosé, le collet exactement au niveau du sol et un espacement de 30 à 40 cm entre chaque pied. Un dernier arrosage généreux au pied, sans mouiller le feuillage, limite les maladies.

Vient ensuite le geste qui change tout en été : le paillage. On dépose une couche de 5 à 8 cm autour de chaque plant pour garder le sol frais, réduire les arrosages et freiner les mauvaises herbes envahissantes comme l’oxalis. Plusieurs matériaux fonctionnent très bien :

paille non traitée ;

paillis de lin ou de chanvre ;

tontes de gazon bien sèches.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Top/10 Durée de récolte Jusqu’aux premières gelées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En plantant en août, la terre encore chaude accélère l’enracinement, les fraisiers remontants se mettent vite à fleurir et le paillage épais garde une humidité régulière, ce qui permet des récoltes prolongées sans arrosages épuisants. 💡 Le petit plus : en cas de canicule, ajouter un voile d’ombrage ou une cagette retournée deux ou trois jours aide les jeunes plants à s’installer sans stress. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter en plein midi sans paillage ni arrosage en profondeur, ou choisir des variétés non remontantes en espérant des fraises dès l’automne.

Variétés remontantes et récoltes jusqu’aux premières gelées

Pour que cette plantation d’été tienne ses promesses, le choix des plants est décisif. On mise sur des fraisiers remontants, capables de fleurir et fructifier en continu jusqu’au froid. En godets prêts à planter, ils sont faciles à trouver dans les rayons de Jardiland, Botanic et autres jardineries, bien plus rapides à installer que des semis.

Quelques semaines après la mise en terre, les petites fleurs blanches apparaissent, suivies de fruits bien sucrés, gorgés de soleil d’arrière-saison. Pendant que l’on récolte encore jusqu’aux premières gelées grâce au paillage et à un arrosage régulier, les racines s’enfoncent dans une terre toujours tiède : de quoi transformer un simple geste d’août en carré de fraisiers vigoureux pour l’année suivante.