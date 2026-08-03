Si vous arrosez encore vos massifs en août, c’est que vous n’avez pas planté ce trio au feuillage gris

Entre arrêtés d’eau et étés caniculaires, les paysagistes français tournent le dos aux massifs gourmands. Leur nouveau réflexe ? Miser sur un trio de plantes au feuillage gris presque autonome en plein mois d’août.

En plein mois d’août, beaucoup ont rangé le tuyau d’arrosage au fond du garage. Entre arrêtés préfectoraux, factures qui grimpent et massifs assoiffés, le jardin “à l’anglaise” a perdu de son charme dès que la canicule s’est installée. Les derniers étés ont clairement montré qu’un massif gourmand en eau ne tient plus la distance.

Les paysagistes ont donc changé de décor et misé sur des plantes au feuillage gris résistantes à la sécheresse, capables de rester belles quand tout jaunit autour. Leur chouchou du moment ? Un trio argenté – armoise, santoline et stachys byzantina – qui garde du style en plein cagnard. Ce sont désormais ces vivaces que l’on voit sortir des bureaux d’études paysagers.

Un trio au feuillage gris qui supporte la canicule

Ce qui unit l’armoise, la santoline et le stachys byzantina (souvent appelé “oreille d’ours”), c’est ce feuillage gris, parfois presque blanc, recouvert d’un duvet fin. Les spécialistes expliquent que ces poils réfléchissent la lumière et limitent l’évaporation : la plante chauffe moins, garde son eau et encaisse beaucoup mieux la sécheresse. En massif, le stachys forme un tapis velouté, la santoline dessine des coussins parfumés, tandis que l’armoise structure l’arrière-plan avec ses touffes vaporeuses. Ensemble, elles composent un tableau glacé, très lumineux, qui reste chic même quand la pelouse a viré au jaune.

Sol drainé, plein soleil, paillage minéral : les nouvelles règles

Pour que ce trio se comporte en vrai “massif sans arrosage”, les paysagistes ont adopté quelques réflexes simples. Ils installent ces vivaces en plein soleil, car la mi-ombre les a déjà rendues molles et délavées. À la plantation, ils ont systématiquement allégé les terres lourdes avec du sable grossier ou des petits graviers afin que l’eau ne stagne jamais autour des racines, surtout en hiver. Puis ils ont remplacé les écorces par un paillage minéral clair : graviers ou pouzzolane pâle, faciles à trouver chez Botanic, Leroy Merlin ou Jardiland. Ce tapis de cailloux laisse le collet respirer, garde la fraîcheur, et renvoie la lumière comme dans une rocaille méditerranéenne.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Feuillage gris duveteux qui chauffe moins, racines bien à l’aise dans un sol drainant, et paillage minéral clair qui limite l’évaporation : tout l’écosystème du massif est pensé pour garder l’humidité sans multiplier les arrosages. 💡 Le petit plus : planter ce trio à l’automne permet aux racines de s’installer tranquillement ; dès l’été suivant, le massif supporte déjà beaucoup mieux les coups de chaud. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : les installer dans une terre lourde et détrempée recouverte d’un épais tapis d’écorces, qui finit par faire pourrir le collet et les racines.

Un massif presque sans arrosage… et beaucoup moins de contraintes

Une fois ce décor argenté en place, la gestion a changé de visage. La première année, les paysagistes ont prévu quelques arrosages de reprise, espacés mais copieux, surtout en l’absence de pluie. Ensuite, les racines ont plongé en profondeur et le trio s’est contenté des averses, y compris au cœur du mois d’août. Fini le jardinier collé à son tuyau tous les soirs.

Côté entretien, le programme reste léger : un petit nettoyage des fleurs fanées de santoline, une taille douce des armoises en dehors des fortes chaleurs, et c’est tout. Le tapis de stachys limite déjà beaucoup les mauvaises herbes. Petit bonus : les inflorescences de santoline attirent abeilles et papillons, tandis que le feuillage gris éclaire le jardin au moment où la pelouse a perdu sa fraîcheur. De quoi assumer sereinement les étés secs… sans renoncer à un massif très déco.

Sources Modes & Travaux

«Massif dagapanthe brulees le geste a faire pour tout nettoyer sans condamner la future floraison»