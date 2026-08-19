Au potager, ce geste oublié avec de simples épluchures stoppe un ver ravageur qui détruit vos légumes de l’intérieur

Au potager, nos grands-parents enterraient les épluchures de pommes de terre en silence, loin du compost. Ce rituel discret cachait une lutte acharnée contre un ravageur invisible.

Dans les jardins d’autrefois, on voyait les anciens disparaître entre deux rangs de carottes, un seau d’épluchures de pommes de terre à la main. En quelques coups de bêche, les pelures disparaissaient sous la terre, sans discours ni notice. Longtemps, beaucoup ont cru à un simple geste pour “enrichir” le sol, l’ancêtre de notre compost moderne.

En réalité, ces restes de cuisine ne visaient pas d’abord à nourrir la terre, mais à détourner un ennemi souterrain qui grignote encore nos potagers : le taupin, ce ver fil de fer qui troue pommes de terre et carottes. Comment les épluchures de pommes de terre sont-elles devenues un piège naturel redoutable, toujours aussi utile aujourd’hui ?

Le geste des anciens qu’on avait mal compris

Dans les campagnes, rien ne se perdait : les pelures finissaient soit dans la soupe des cochons, soit au pied des rangs de légumes. Les anciens, eux, avaient observé qu’enfouir ces épluchures de pommes de terre au bon endroit, leur fameuse astuce « épluchures de pommes de terre taupin », attirait une foule de petites larves orangées… et laissait les racines voisines presque intactes.

Quand les taupins s’installent, le tableau est vite parlant :

carottes et betteraves criblées de petits trous ;

pommes de terre traversées de galeries brunes ;

jeunes salades qui fanent alors que la terre reste humide ;

plants d’oignons ou d’ail qui jaunissent sans raison apparente.

Comment installer ce piège à taupins au potager

La période la plus intéressante va de la fin de l’été à l’automne, quand on installe mâche, épinards, navets ou salades d’hiver. On récupère des pelures de pommes de terre non traitées, saines, puis on creuse de petits trous de 5 à 10 cm de profondeur, à 20 à 30 cm des rangs, un piège par mètre.

On y tasse légèrement une poignée d’épluchures, on recouvre, puis on marque l’emplacement avec un tuteur ou une pierre pour ne pas l’oublier. Cinq à dix jours plus tard, il suffit de déterrer le tas : les vers fil de fer s’y sont regroupés. Direction un seau d’eau savonneuse, ou le poulailler. À éviter absolument : enfouir trop profond, coller le piège aux racines, ou utiliser des pelures malades ou traitées à l’antigerminatif.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Coût 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les larves de taupins recherchent l’amidon humide des pelures. Réuni en un point, il les détourne des racines voisines. 💡 Le petit plus : Utiliser des épluchures permet de tester l’infestation avant les semis et d’ajuster le nombre de pièges. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Un piège oublié nourrit les taupins, qui repartent ensuite explorer tout le rang de légumes comme un buffet.

Les bons alliés pour limiter durablement les taupins

Pour que l’astuce des épluchures tienne dans le temps, elle se combine à quelques gestes simples : rotation des cultures, semis d’engrais verts comme la moutarde, binages légers qui aèrent la terre et dérangent les larves.

On limite aussi les taupins en évitant les paillages trop épais et détrempés, et en laissant travailler les auxiliaires : carabes, musaraignes, oiseaux insectivores. Un beau clin d’œil à la permaculture… et aux jardins de nos grands-parents.