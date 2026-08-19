Vos succulentes rougissent ou brunissent ? Ces 7 erreurs cachées les font dépérir plus vite que prévu

En France, de plus en plus de jardiniers voient leurs succulentes rougir, jaunir ou brunir sans comprendre. Et si sept petites erreurs d’entretien silencieuses en étaient la vraie cause ?

Vos petites rosettes dodues, si sages sur le rebord de la fenêtre, affichaient un vert tendre. Du jour au lendemain, les feuilles se sont mises à rougir, jaunir ou brunir, parfois en se ramollissant. Difficile de ne pas penser à une maladie foudroyante.

Pourtant, certaines succulentes sont de vrais caméléons : chez Copiapoa humilis, les jeunes coussins passent du rouge violacé au vert olive, tandis que l’Echeveria ‘Beverley’ change de brun‑vert à vert‑violet selon la saison. Reste à savoir quand ce nuancier est normal… et quand il trahit l’une de sept erreurs d’entretien faciles à commettre.

Succulentes qui changent de couleur : normal ou signe d’alerte ?

Quand la plante continue de pousser, que les rosettes restent compactes et les feuilles bien fermes, une succulente qui change de couleur peut simplement exprimer sa génétique ou la saison. Sur un balcon plein sud, sedums, joubarbes ou kalanchoés prennent des reflets pourpres, orangés ou rouges grâce aux anthocyanines et caroténoïdes qui jouent les lunettes de soleil.

Le vrai signal d’alarme survient quand ces couleurs s’accompagnent de feuilles molles, presque translucides, de taches sombres ou d’un flétrissement après un coup de froid. À la maison, c’est rarement une maladie mystérieuse : Rejane Parker privilégie des plantes « très amicales avec la chaleur et stables, même au cœur des mois d’été », explique‑t‑elle à Southern Living, mais rappelle qu’un simple déséquilibre de lumière, d’arrosage ou de température suffit à fatiguer la plante.

Les 7 erreurs discrètes qui font virer vos plantes grasses au rouge, jaune ou brun

Nous avons tous déjà déplacé une plante sans y penser ou donné un petit verre d’eau “pour être sûr”. Ces micro‑gestes répétés suffisent pourtant à faire changer la couleur des feuilles. Dans la plupart des cas, les sept erreurs suivantes se cachent derrière vos teintes rouges, jaunes ou brunes.

Manque de lumière : plante qui verdit et s’étire.

Plein soleil derrière une vitre : rouge vif, bords grillés.

Rebord brûlant et pot foncé : jaune ou brun sur le dessus.

Oublis d’ arrosage répétés : feuilles ratatinées brun‑roux.

répétés : feuilles ratatinées brun‑roux. Arrosages quotidiens en mini‑doses : feuilles molles, translucides.

Cache‑pot sans trou, terreau compact : couleurs ternes, taches sombres.

Hiver froid et humide : feuillage qui pâlit, se flétrit.

Derrière ces scènes, la plante active ou perd ses pigments. Manque de lumière ? Elle fabrique plus de chlorophylle et verdit ; soleil violent ou soif prolongée ? Les anthocyanines montent, donnant rouge et pourpre. Excès d’eau et froid favorisent la pourriture des racines, d’où ces jaunes et bruns vraiment inquiétants.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Espacement des arrosages 15 à 20 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Il espace les arrosages, sèche le terreau et évite l’eau stagnante. 💡 Le petit plus : Videz la soucoupe et choisissez un pot percé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser tous les jours et laisser l’eau dans le cache‑pot.

Corriger vite : la routine qui fixe les belles couleurs

Pour sauver vos plantes grasses, corrigez d’abord l’emplacement : plus de lumière pour les tiges allongées, moins de soleil direct pour les feuilles brûlées.

Ensuite, adoptez une routine simple : pot percé, substrat bien drainé, arrosage copieux puis espacé, presque nul en hiver.