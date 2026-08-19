Ce taboulé prêt la veille sans cuisson avec une simple brique achetée au supermarché va sauver vos repas dehors cet été

En 15 minutes, ce taboulé au gaspacho, chorizo et feta gonfle tout seul au frigo pour les pique-niques, apéros et lunchs au bureau. Comment obtenir des grains moelleux, bien parfumés, sans jamais allumer le feu ?

Tomate, chorizo, citron vert : en ouvrant le saladier, une odeur de Sud s’échappe aussitôt. On aperçoit la semoule gonflée, rouge de gaspacho, piquée de dés de légumes, de feta et de chorizo.

Pas de casserole ni de feu ; la veille, on a juste mêlé la graine à une bonne brique de gaspacho et laissé le frigo travailler. Le lendemain, la semoule est moelleuse, parfumée, prête à tous les repas dehors.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de semoule de couscous moyenne

✅ 400 ml de gaspacho bien relevé

✅ 150 g de chorizo doux ou fort

✅ Garniture : feta, tomates cerises, concombre, poivron rouge, citron vert, herbes fraîches

Semoule, gaspacho, chorizo : le taboulé nomade

On part d’une semoule de couscous moyenne, qui boit bien le liquide sans se transformer en pâte, et d’un gaspacho déjà assaisonné, riche en tomate, ail et un peu de vinaigre.

Le chorizo, coupé en petits cubes, apporte le côté fumé et relevé ; la feta rééquilibre par son fondant salé, tandis que tomates cerises, concombre et poivron donnent le croquant et la fraîcheur.

Comment le gaspacho “cuit” la semoule au frigo

La semoule de couscous est précuite ; au contact d’un liquide suffisamment salé et acide, comme un bon gaspacho, les grains se réhydratent lentement, gonflent et deviennent tendres.

On compte un volume de semoule pour une fois et demie de gaspacho ; on mélange, on couvre, on laisse une heure au frais, puis on ajuste : un peu de gaspacho si c’est sec, un peu de repos si c’est humide, avant d’égrener.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Verser la semoule, le gaspacho et 2 c. à soupe d’huile dans un saladier, mélanger, couvrir, mettre 1 h au frais. Technique : Couper concombre, poivron, tomates cerises, feta et chorizo en petits dés. Cuisson : Égrener la semoule, ajouter la garniture, le citron vert, 2 c. à soupe de velours balsamique, poivrer. Finition : Bien mélanger, laisser une nuit au réfrigérateur, ajouter les herbes au moment du service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15 min 🔍 Le secret de l’expert La semoule de couscous, déjà précuite, a juste besoin de se réhydrater. Le gaspacho apporte eau, sel, acidité et épices qui pénètrent chaque grain au froid. ✨ Le twist gourmand : Zester le citron vert sur la semoule, ajouter un peu de gaspacho frais et quelques pois chiches ou olives au dernier moment. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de trop saler au départ : gaspacho, feta et chorizo suffisent largement, sinon le taboulé devient salé et compact.

Conservation, transport et service pour les repas dehors

Une fois mélangé, ce taboulé au gaspacho se garde jusqu’au lendemain dans un saladier filmé ou des boîtes hermétiques, toujours au réfrigérateur.

Pour un pique-nique, on le glisse froid dans une glacière ; au moment de servir, on ajoute un filet de citron vert, quelques feuilles de basilic ou de menthe, voire quelques pois chiches ou olives, et un trait de gaspacho si la semoule a soif.