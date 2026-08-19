Tarte aux prunes de fin d’été : ce secret tout simple qui évite la pâte détrempée et fait l’unanimité

Fin d’été, cette tarte prunes et crème d’amandes régale la table avec sa pâte sablée croustillante et ses fruits juteux. Entre acidité domptée et fondant maîtrisé, quelques gestes simples évitent la tarte détrempée et changent tout.

Tarte prunes et crème d’amandes : je la prépare à la fin de l’été et on en redemande à chaque fois

Quand le four s’ouvre, l’odeur de beurre chaud, de sucre caramélisé et de prunes rôties envahit la cuisine. La pâte craque sous le couteau, la garniture reste fondante ; cette tarte prunes crème d’amandes signe la fin de l’été.

On la prépare souvent pour écouler un panier de prunes, mais elle réconcilie aussi ceux qui redoutent l’acidité ou la pâte détrempée. Le contraste fruit juteux, crème moelleuse et fond croustillant tient à quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte sablée pur beurre (230 g), bien froide

✅ 700 g de prunes fraîches mûres mais fermes (reine-claude, quetsche ou prunes rouges)

✅ Crème d’amandes : 100 g de poudre d’amandes, 80 g de beurre doux, 80 g de sucre, 2 œufs, 1 c. à s. de farine, vanille, 1 pincée de sel

✅ 20 g d’amandes effilées et 1 c. à s. de cassonade pour la finition

La tarte de fin d’été qui fait aimer les prunes à tout le monde

À la fin de l’été, les prunes ont une chair juteuse et parfumée qui aime la chaleur du four. On privilégie des prunes mûres mais fermes – reines-claudes, quetsches ou prunes rouges – pour garder de beaux quartiers.

Sous ces fruits, un fond de pâte sablée pur beurre accueille un appareil aux amandes tout simple. La crème d’amandes forme un coussin qui absorbe une partie du jus, se parfume au fruit et donne ce moelleux qui met tout le monde d’accord.

Pas à pas : la tarte prunes et crème d’amandes qui reste croustillante

Pour éviter pâte molle et fruits en compote, on pense la tarte en trois couches : fond de pâte froid, crème d’amandes épaisse, prunes espacées, puis une cuisson régulière à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Foncer le moule avec la pâte, la piquer ; remettre au frais. Technique : Mélanger beurre doux mou et sucre jusqu’à crème. Incorporer œufs, poudre d’amandes, farine, vanille et sel ; l’appareil doit rester souple. Cuisson : Étaler la crème d’amandes sur le fond. Si les prunes sont très juteuses, saupoudrer un voile de poudre d’amandes avant de disposer fruits et amandes effilées. Finition : Enfourner 35 à 40 minutes, jusqu’à pâte dorée, prunes tendres et crème prise. Laisser reposer 15 minutes avant de couper et servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1 h 🔍 Le secret de l’expert La poudre d’amandes, la farine et les œufs fixent le jus ; la crème forme un tampon moelleux qui protège la pâte sablée. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un tiers des amandes par de la noisette, plus un trait d’amaretto. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Serrez des prunes très mûres et tout se détrempe : jus, crème et pâte.

Questions pratiques : conservation, transport, préparation à l’avance

Se garde 1 à 2 jours au frais ; à servir réchauffée quelques minutes à 150 °C.