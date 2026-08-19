Canicule : ce dessert aux fruits rouges sans four, prêt en 15 min, a littéralement sauvé tous mes repas d’été

Quand la canicule s’installe, cette bûche sans cuisson aux fruits rouges devient mon dessert fétiche pour les grandes tablées d’été. En quinze minutes et sans allumer le four, elle sort du frigo bien froide, prête à régaler tout le monde.

Quand l’air brûle dehors, la cuisine reste fraîche et silencieuse, juste animée par le parfum de fraise et de vanille qui monte du plan de travail. Sur une grande feuille de papier cuisson, les biscuits boudoirs s’alignent en damier, prêts à emprisonner une crème mascarpone glacée et des fruits rouges juteux.

Pas de four, pas de bain-marie, pas même de plaque à surveiller ; tout se joue au fouet, au réfrigérateur et dans quelques gestes bien pensés. Cette bûche sans cuisson aux fruits rouges devient alors la solution fétiche des déjeuners d’été, celle qu’on prépare une fois et qu’on adopte pour toutes les canicules suivantes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de mascarpone bien froid

✅ 350 g de crème liquide entière 30 % MG

✅ 27 biscuits boudoirs à imbiber rapidement de lait

✅ 300 g de fraises et 150 g de coulis de framboise

Les ingrédients pour une bûche aux fruits rouges bien fraîche (8 à 10 parts)

Cette bûche façon tiramisu repose sur un équilibre précis entre gras, sucre et fraîcheur. Le duo mascarpone et crème entière assure une texture onctueuse qui se tient sans gélatine, à condition de tout garder bien froid. Les boudoirs, eux, remplacent la génoise : ils absorbent doucement le lait, le coulis et le jus des fruits, ce qui donne un cœur fondant mais encore structuré. On termine avec une pluie de fraises en dés, un filet de coulis de framboise et quelques miettes de spéculoos pour apporter contraste et relief à chaque tranche.

Montage et roulage : le pas-à-pas express sans cuisson

Avant de commencer, on place saladier, fouet, mascarpone et crème dix minutes au congélateur pour garantir une montée rapide. La crème doit former des pics souples et brillants ; si elle est trop molle, la bûche s’affaissera au découpage. Côté biscuits, le bon réflexe consiste à les badigeonner au pinceau plutôt qu’à les tremper, afin de les assouplir sans les transformer en bouillie. On étale ensuite la crème en couche régulière, on parsème fruits rouges et spéculoos, puis on roule en serrant avec le papier cuisson, comme un maki géant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Aligner 27 boudoirs serrés sur une grande feuille de papier cuisson, côté sucré vers le haut. Technique : Les badigeonner rapidement de lait, puis monter mascarpone, crème, sucre glace et vanille en crème ferme et aérienne. Cuisson : Étaler les deux tiers de crème, ajouter fraises en dés, coulis et spéculoos, en gardant un bord libre pour fermer le roulé. Finition : Rouler serré à l’aide du papier, déposer sur un plat, napper du reste de crème, filmer et placer au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 15 min + 3 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Le duo mascarpone-crème à 30 % fouetté très froid forme une mousse stable qui se raffermit au repos. ✨ Le twist gourmand : Un peu de zeste de citron vert et de basilic haché allège aussitôt la richesse de la crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de détremper les boudoirs, sinon la bûche s’écroule.

Mes variantes d’été : plus légère, plus fruitée, zéro gaspillage

Cette bûche supporte bien les variations : un peu de fromage blanc à la place du mascarpone, un mélange de framboises et myrtilles, ou les derniers fruits rouges un peu fatigués du frigo.

Sources Top Santé

«Le dessert le plus facile et frais de lete une buche sans cuisson aux fruits rouges»