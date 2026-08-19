Tarte aux prunes de fin d’été : adieu les fonds détrempés, cette base secrète change tout et on me réclame la recette
À chaque fin d’été, cette tarte aux prunes crème d’amandes réunit famille et voisins autour de la table. Quel détail tout simple la garde fondante sans jamais détremper la pâte ?
Quand cette tarte sort du four, la cuisine sent le beurre chaud et les prunes confites. La pâte croustille, la garniture frissonne encore. On sait déjà que le goûter va s’étirer, chacun attendant sa part fumante.
On a tous connu la tarte aux prunes trop acide, trop sèche ou carrément détrempée. Ici, une base de crème d’amandes change tout : on la refait chaque fin d’été, et personne ne repart sans demander la recette.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte sablée pur beurre (≈ 230 g) + 700 g de prunes mûres mais fermes
- ✅ 100 g de poudre d’amandes + 1 cuillère à soupe de farine
- ✅ 80 g de beurre doux mou + 80 g de sucre + vanille (sachet ou extrait)
- ✅ 2 œufs, 1 pincée de sel, 1 c. à soupe de cassonade, 20 g d’amandes effilées
Pourquoi cette tarte aux prunes met tout le monde d’accord
Cette tarte aux prunes crème d’amandes joue un équilibre précis entre acidité et douceur. Les reines-claudes, quetsches ou prunes rouges deviennent tendres sans se défaire, la crème reste fondante, la pâte sablée pur beurre garde son croquant ; on se ressert volontiers.
Pas à pas : la recette de la tarte aux prunes crème d’amandes
Pour une tarte aux prunes fondante pas détrempée, tout se joue avant le four. On pique la pâte, on la pré‑cuit quelques minutes, puis on étale une crème d’amande pour tarte aux fruits qui absorbe le jus et protège fond croustillant.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Foncer le moule avec la pâte sablée, la piquer et la garder au frais ou la pré‑cuire 10 minutes à 180 °C.
- Technique : Fouetter beurre mou et sucre, ajouter les œufs un à un, puis poudre d’amandes, farine, vanille et sel.
- Cuisson : Étaler la crème, poser les demi‑prunes chair vers le haut, ajouter cassonade et amandes effilées, cuire 35 à 40 minutes à 180 °C.
- Finition : Laisser reposer 15 minutes avant de couper, servir tiède, nature ou avec crème fraîche ou glace vanille.
Variantes, service et conservation de la tarte aux prunes de fin d’été
Servie tiède, cette tarte aux prunes de fin d’été supporte une cuillerée de crème fraîche ou une boule de vanille. On peut remplacer un peu d’amandes par de la noisette, tenter pêches ou figues, puis garder la tarte deux jours au frais, réchauffée au four doux.
En bref
- 🍰 À chaque fin d’été, cette tarte aux prunes crème d’amandes s’impose au goûter, avec reines-claudes, quetsches ou prunes rouges bien choisies.
- 🍑 Un fond de tarte travaillé, une crème d’amandes et une cuisson à 180 °C structurent un dessert fondant, facile à suivre étape par étape.
- 🍒 Repos de 15 minutes, choix des prunes et erreurs à éviter transforment ce dessert maison en tarte aux prunes de fin d’été mémorable.
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