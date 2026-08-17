Tarte aux prunes : arrêtez de ruiner le fond, cette cuillère de poudre du placard change tout au four

Votre tarte aux prunes sort du four parfumée, mais le fond détrempé ruine tout. Un geste précis, une simple cuillère bien placée, suffit à garder un dessous ultra-croustillant.

Une tarte aux prunes qui sort du four, c’est ce parfum chaud, un peu acidulé, qui emplit la cuisine. La pâte doit casser net sous la dent, pendant que la chair des fruits se fait compote caramélisée.

Et pourtant, le fond de tarte aux prunes qui ramollit gâche la fête : pâte spongieuse, tranche qui s’écroule, jus qui inonde l’assiette. La solution tient en une simple cuillère, saupoudrée au bon moment, qui boit tout ce jus ; c’est elle qui change tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte sablée (moule 26 cm) : 220 g farine T55, 30 g poudre d’amandes, 120 g beurre doux froid, 80 g sucre glace, 1 œuf, 2 g sel.

✅ Pour la couche « anti-fond détrempé » : 30 g poudre d’amandes ou 25 g semoule de blé dur fine.

✅ Pour la garniture : 800 g prunes fermes (≈ 650 g dénoyautées), 30 g sucre, 20 g miel ou confiture d’abricot.

✅ Option barrière renforcée : 1 blanc d’œuf, 10 g sucre glace, 10 g tapioca fin ou fécule.

Pourquoi votre tarte aux prunes finit avec un fond tout mou

Avec les prunes, le problème est simple : elles libèrent beaucoup d’eau dès que la chaleur monte. Sans précuisson ni repos de la pâte, le jus traverse tout et l’on se retrouve avec un fond qui ramollit, mou, fade, qui casse au service.

La cuillère magique : poudre d’amandes ou semoule fine ?

La parade tient en une couche sèche glissée entre pâte et fruits : 2 à 3 cuillères à soupe de poudre d’amandes pour absorber le jus ou de semoule fine dans le fond de tarte, éventuellement mêlée à un peu de tapioca. Cette « éponge » boit le jus, parfume légèrement, et permet enfin une tarte aux prunes au fond croustillant, même avec des fruits bien juteux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : sabler farine, sucre, poudre d’amandes et beurre ; ajouter l’œuf, former une boule, filmer, 1 à 3 h au frais. Technique : étaler, foncer, piquer la pâte ; 15 min au congélateur puis précuisson à blanc 12 à 15 min à 180 °C. Cuisson : ôter papier et billes ; remettre 2 min pour sécher, puis saupoudrer poudre d’amandes ou semoule sur le fond chaud. Finition : ranger les prunes serrées, peau en bas ; sucrer, cuire 30 à 35 min à 190 °C, laisser tiédir avant de découper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile + 🔍 Le secret de l’expert Repos, précuisson, puis fine couche absorbante : cette succession scelle le fond et freine l’invasion du jus des prunes. ✨ Le twist gourmand : Mélanger un peu de pistaches ou noisettes mixées et une pointe de cannelle à la poudre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Sans repos, précuisson ni poudre absorbante, impossible d’empêcher le fond de tarte de détremper avec des prunes très mûres.

Variantes gourmandes autour de la même technique

Pour varier, on peut napper le fond précuit d’une fine crème d’amandes avant la cuillère absorbante et les prunes.