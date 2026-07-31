Fonds détrempés avec vos tartes aux prunes ? Ce dessert croustillant détourne leur jus et change tout

Chaque fin d'été, les tartes aux prunes finissaient en fonds mous et parts affaissées. Ce crumble aux prunes promet une croûte croustillante et un jus caramélisé, à une condition clé.

Au sortir du four, l’odeur de prunes chaudes, de sucre et de beurre rappelle les goûters de vacances. On s’apprête à couper la tarte… et la lame traverse un fond tout mou, détrempé par le jus. Part affaissée, pâte pâteuse : scénario bien trop familier avec les prunes juteuses.

La solution n’est pourtant pas de renoncer à ces fruits généreux, mais de changer de format. En crumble aux prunes, ce jus bouillonne au fond du plat, se mêle à la cassonade et caramélise sous une croûte dorée. Comment ce dessert malin met-il fin, enfin, aux fonds détrempés ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,4 kg de prunes bien mûres, dénoyautées

✅ 160 g de cassonade + 3 c. à soupe pour les fruits et le dessus

✅ 150 g de farine de blé, 100 g de beurre demi-sel bien souple

✅ 50 g de poudre d’amande, 50 g de cerneaux de noix, 1 c. à café de cannelle

Le problème : pourquoi les prunes ruinent souvent la tarte

Dans une tarte aux prunes, la pâte sert de barrage… et finit noyée. Posés directement dessus, les fruits bien mûrs rendent un jus abondant à la cuisson ; il s’infiltre partout, ramollit la pâte et la laisse pâle, élastique, parfois même crue par endroits. Le résultat manque de tenue, malgré un parfum souvent parfait.

Recette du crumble aux prunes anti-pâte détrempée

Ici, on assume le jus. Les prunes tassées au fond du plat rendent leur eau dans un bain de cassonade, tandis qu’une pâte sablée, riche en beurre, farine, poudre d’amande et noix, dore au-dessus. Ce crumble aux prunes se prépare en quelques gestes précis, très simples à mémoriser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir le beurre, beurrer le plat, dénoyauter et couper les prunes, les sucrer légèrement. Technique : Sabler farine, 160 g de cassonade, beurre et poudre d’amande, ajouter les noix, réserver au frais. Cuisson : Tasser les prunes dans le plat, émietter la pâte froide en gros grumeaux, saupoudrer de cassonade. Finition : Cuire 40 minutes à 200 °C, laisser poser 10 minutes, servir tiède, nature ou avec glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1 h env. 🔍 Le secret de l’expert Sans fond de tarte, le jus ne détrempe rien. Mélangé à la cassonade, il bout et réduit, tandis que poudre d’amande et noix en absorbent une partie et que la croûte beurrée sèche, reste croustillante. ✨ Le twist gourmand : Pour un goût plus grillé, torréfier poudre d’amande et noix 5 minutes à 160 °C. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter le plat trop profond et les prunes mal tassées : le jus reste aqueux et la croûte ne croustille pas.

Variantes & questions fréquentes

Ce crumble aux prunes se prépare à l’avance : on le cuit, puis on le réchauffe quelques minutes au four pour rendre la croûte croustillante sans recuire les fruits.

On mélange prunes et poires, pommes ou figues en gardant la même pâte. Fruits très acides : on sucre un peu plus ; très sucrés, on sucre un peu moins.