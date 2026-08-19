Courses : cette astuce de grand-mère a fait fondre mon ticket de caisse, vous allez regretter de l’avoir ignorée

Entre promotions criardes et légumes oubliés, mon ticket de caisse explosait sans que je comprenne vraiment pourquoi. Jusqu’au jour où l’astuce de grand-mère pour les courses a bouleversé ma façon d’acheter, puis de cuisiner.

J’ai testé la vieille astuce de ma grand-mère pour mes courses : le jour où j’ai relu le ticket de caisse, j’ai compris qu’elle avait raison depuis toujours

Au retour des courses, la cuisine sent surtout le plastique des emballages. On déballe les sachets, on aligne tomates fades, biscuits “au cas où”, yaourts. Pendant ce temps, quelques légumes se ratatinent déjà au fond du bac, promis à finir au compost. Le ticket de caisse, lui, reste plié dans la poche.

Pourtant, une simple astuce de grand-mère pour les courses peut tout changer. Liste écrite à la main, produits de saison, cuisine anti-gaspi : le confit de tomates au four et la soupe d’automne façon grand-mère remplacent les plats préparés. Quand on relit le ticket de caisse après quelques semaines comme ça, la différence saute aux yeux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de tomates trop mûres

✅ 6 à 8 gousses d’ail entières en chemise

✅ 1 kg de courge d’automne

✅ 1 l de bouillon maison parfumé

Avant : des courses “modernes” qui font flamber le ticket

Pendant des mois, on remplit le caddie au feeling : promotions criardes, tomates hors saison, biscuits “prix choc”, fromages individuels. Sur le ticket de caisse, ce sont ces lignes qui pèsent le plus. Quand on sait qu’un même panier peut coûter près de 80 € de moins ailleurs en Europe, on comprend que le levier est dans nos choix, pas dans l’avion.

La vieille astuce de grand-mère appliquée dans la cuisine

Sa règle tenait en trois gestes simples : on part avec une liste, on achète des légumes de saison, circuits courts et panier de légumes, puis on transforme tout, même les restes recyclés. Les tomates trop mûres deviennent un confit de tomates au four : coupées en deux, peau vers le bas, nappées d’huile d’olive et entourées d’ail en chemise, elles confisent à 160 °C. Courges, carottes, poireaux finissent en soupe d’automne façon grand-mère, épaisse et veloutée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : On trie les légumes fatigués, on les lave, on garde peaux et fanes pour enrichir un bouillon maison. Technique : Pour le confit, on aligne les tomates, peau vers le bas, on ajoute ail en chemise, huile, herbes. Cuisson : On enfourne en cuisson lente à 160 °C 1 h 30 à 2 h, et on lance la soupe d’automne à feu doux. Finition : On mixe la soupe, on écrase l’ail confit dans les tomates, et on réserve le tout en portions pour la semaine.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget –15 à –25 % 🔍 Le secret de l’expert Menus prévus, produits de saison et restes cuisinés multiplient les repas tirés d’un panier. Le coût par portion chute. ✨ Le twist gourmand : Une cuillerée de confit relève pâtes, gratin de restes ou tartine de fromage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Courses sans liste et tomates ou pain rassis jetés ruinent les économies.

Conserver, réinventer et alléger les prochaines courses

Confit, soupe, bouillon maison se gardent en portions congelées, parfaites pour une galette de restes ou un smoothie anti-gaspi.