Sans crème, mascarpone ni fromage fondu : ce geste final hors du feu rend votre risotto crémeux comme en Italie

En 30 minutes, ce risotto crémeux sans crème change grâce à un geste final hors du feu, emprunté aux chefs italiens. Mais encore faut-il l’exécuter au bon moment.

Dans la casserole, le riz chante doucement, enrobé de beurre, tandis que le parfum du bouillon chaud monte en volutes. Le grain épaissit, accroche presque à la cuillère, promettant un plat chaud, dense, réconfortant.

On s’attend à voir arriver la crème, le mascarpone, un fromage fondu. Rien de tout cela n’entrera pourtant dans ce risotto. Sa texture nappante vient d’un seul geste, effectué casserole hors du feu, que les cuisiniers italiens considèrent comme leur vraie signature.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 280 g de riz Carnaroli (ou Arborio) spécial risotto

✅ 90 cl de bouillon de volaille ou de légumes bien chaud

✅ 50 g de beurre très froid, coupé en petits dés

✅ 50 g de Parmigiano Reggiano 24–30 mois, râpé finement

Les bons ingrédients pour un risotto crémeux sans crème

Pour un risotto crémeux sans crème, tout commence avec le grain. On choisit un riz à risotto riche en amidon, comme le Carnaroli, capable d’absorber trois fois son volume de bouillon sans exploser. Surtout, on ne le rince pas ; l’amidon de surface sera la base de la future émulsion.

Autour, chaque élément prépare la mantecatura. Un bouillon frémissant, très parfumé, nourrit le riz sans jamais casser la cuisson. Un beurre de bonne qualité et un Parmesan râpé finement terminent le travail : leurs graisses et protéines se lient à l’amidon libéré par le riz. C’est ce trio qui remplace crème, mascarpone et fromages fondus.

Le pas-à-pas express : la méthode italienne en 4 gestes

On suit ensuite une mécanique simple. On fait suer l’oignon dans la matière grasse, on ajoute le riz sec pour le nacrer, puis on nourrit le tout de bouillon, louche après louche, en remuant. Chaque frottement libère un peu d’amidon et épaissit le jus. Quand le grain est juste tendre, légèrement ferme au cœur, vient enfin le geste hors du feu.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter le bouillon à frémissement, émincer l’oignon et préparer les dés de beurre froid. Technique : Nacrer le riz sec dans 30 g de beurre avec l’oignon, puis déglacer au vin blanc et laisser évaporer. Cuisson : Ajouter le bouillon chaud une louche à la fois, en remuant régulièrement, jusqu’à un riz crémeux encore légèrement ferme. Finition : Retirer du feu, attendre quelques secondes, ajouter beurre glacé et parmesan, puis battre vivement jusqu’à l’effet risotto all’onda.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 30 min 🔍 Le secret de l’expert La mantecatura agit comme une sauce montée dans le riz. L’amidon entoure le grain ; sous le choc thermique, le beurre froid se disperse en gouttes, stabilisées par les protéines du parmesan. Cette émulsion donne le brillant et le moelleux sans crème. ✨ Le twist gourmand : Utiliser un beurre monté aux herbes ou au citron pour parfumer la mantecatura sans l’alourdir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remuer à peine pendant la cuisson : le riz colle, relâche mal son amidon et reste plat.

Le twist du chef : variantes de mantecatura sans crème

Risotto aux légumes : trait d’huile d’olive dans la mantecatura. Version marine : un peu de beurre aux crustacés à la place.