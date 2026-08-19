Sans crème, mascarpone ni fromage fondu : ce geste final hors du feu rend votre risotto crémeux comme en Italie
En 30 minutes, ce risotto crémeux sans crème change grâce à un geste final hors du feu, emprunté aux chefs italiens. Mais encore faut-il l’exécuter au bon moment.
Dans la casserole, le riz chante doucement, enrobé de beurre, tandis que le parfum du bouillon chaud monte en volutes. Le grain épaissit, accroche presque à la cuillère, promettant un plat chaud, dense, réconfortant.
On s’attend à voir arriver la crème, le mascarpone, un fromage fondu. Rien de tout cela n’entrera pourtant dans ce risotto. Sa texture nappante vient d’un seul geste, effectué casserole hors du feu, que les cuisiniers italiens considèrent comme leur vraie signature.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 280 g de riz Carnaroli (ou Arborio) spécial risotto
- ✅ 90 cl de bouillon de volaille ou de légumes bien chaud
- ✅ 50 g de beurre très froid, coupé en petits dés
- ✅ 50 g de Parmigiano Reggiano 24–30 mois, râpé finement
Les bons ingrédients pour un risotto crémeux sans crème
Pour un risotto crémeux sans crème, tout commence avec le grain. On choisit un riz à risotto riche en amidon, comme le Carnaroli, capable d’absorber trois fois son volume de bouillon sans exploser. Surtout, on ne le rince pas ; l’amidon de surface sera la base de la future émulsion.
Autour, chaque élément prépare la mantecatura. Un bouillon frémissant, très parfumé, nourrit le riz sans jamais casser la cuisson. Un beurre de bonne qualité et un Parmesan râpé finement terminent le travail : leurs graisses et protéines se lient à l’amidon libéré par le riz. C’est ce trio qui remplace crème, mascarpone et fromages fondus.
Le pas-à-pas express : la méthode italienne en 4 gestes
On suit ensuite une mécanique simple. On fait suer l’oignon dans la matière grasse, on ajoute le riz sec pour le nacrer, puis on nourrit le tout de bouillon, louche après louche, en remuant. Chaque frottement libère un peu d’amidon et épaissit le jus. Quand le grain est juste tendre, légèrement ferme au cœur, vient enfin le geste hors du feu.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Porter le bouillon à frémissement, émincer l’oignon et préparer les dés de beurre froid.
- Technique : Nacrer le riz sec dans 30 g de beurre avec l’oignon, puis déglacer au vin blanc et laisser évaporer.
- Cuisson : Ajouter le bouillon chaud une louche à la fois, en remuant régulièrement, jusqu’à un riz crémeux encore légèrement ferme.
- Finition : Retirer du feu, attendre quelques secondes, ajouter beurre glacé et parmesan, puis battre vivement jusqu’à l’effet risotto all’onda.
Le twist du chef : variantes de mantecatura sans crème
Risotto aux légumes : trait d’huile d’olive dans la mantecatura. Version marine : un peu de beurre aux crustacés à la place.
En bref
- 🍚 Dans cette recette de risotto crémeux sans crème, un geste italien traditionnel change tout à la fin de la cuisson.
- 🔥 La méthode pas à pas insiste sur le bon riz, le bouillon frémissant et le remuage constant avant ce fameux travail hors du feu.
- ✨ Repères visuels, astuce de chef et erreur interdite promettent un risotto all’onda, brillant et léger, si vous osez changer votre geste final.
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