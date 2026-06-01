Ces pâtes crémeuses aux fruits de mer prêtes en 20 min donnent un air de plage à vos soirs de semaine grâce à ce secret

En 20 minutes, cette assiette de pâtes crémeuses aux fruits de mer apporte l’iode du bord de mer dans votre cuisine du soir. Quelle est la clé pour une sauce légère et des coquillages tendres sans stress ?

Dans la cuisine, une grande sauteuse chauffe, l’ail se mêle à l’huile, et une odeur de marée monte avec la vapeur. Les spaghetti attendent, sages, prêts à se lover dans une sauce brillante qui rappelle les terrasses de bord de mer.

On veut ce parfum d’iode, le crémeux qui rassure, mais sans lourdeur ni vaisselle interminable. Ces pâtes de la mer promettent un vrai air de plage en vingt minutes ; dans l’assiette, on aura presque l’impression de manger les pieds dans le sable.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de spaghetti + 20 cl d’eau de cuisson des pâtes

✅ 300 g de crevettes crues + 500 g de moules (fraîches ou décoquillées)

✅ 25 cl de crème entière, 20 g de beurre, 3 c. à s. d’huile d’olive

✅ 2 gousses d’ail, 1 citron, persil, sel, poivre, parmesan et piment (facultatif)

« Elles donnent l’impression de manger les pieds dans le sable » : mes pâtes crémeuses aux fruits de mer pour un soir de semaine !

Pour ces pâtes crémeuses aux fruits de mer, on choisit des pâtes longues, spaghetti ou linguine. Leur surface accroche la sauce, et leur amidon aide à la lier, détail précieux quand on cuisine vite un soir de semaine.

Côté mer, le duo de moules fraîches et de crevettes suffit à donner profondeur et moelleux. D’ailleurs, si le poissonnier est loin, moules décoquillées et crevettes surgelées fonctionnent très bien, à condition de respecter la cuisson courte.

« Elles donnent l’impression de manger les pieds dans le sable » : mes pâtes crémeuses aux fruits de mer pour un soir de semaine !

La clé, c’est l’ordre. On ouvre d’abord les moules bien rincées à feu vif, trois minutes sous couvercle avec un peu d’huile et éventuellement du vin blanc ; on les sort aussitôt et on garde le jus filtré, concentré en iode.

Dans la même sauteuse, les crevettes dorent une minute, pas plus. On ajoute l’ail, la crème entière, le zeste et le jus de citron, puis l’eau de cuisson des pâtes et un peu de jus de moules : la sauce devient nappante, prête à enrober les spaghetti al dente.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les spaghetti al dente, réserver l’eau de cuisson, nettoyer et ouvrir les moules. Technique : Réutiliser la sauteuse pour saisir les crevettes, puis ajouter l’ail sans le colorer. Cuisson : Verser crème, zeste et jus de citron, eau de cuisson et jus de moules, laisser frémir. Finition : Ajouter les pâtes, remettre les moules, le persil plat, poivrer, ajuster le sel, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert L’amidon de l’eau de cuisson s’accroche à la matière grasse de la crème et du beurre, et aux protéines du jus de moules. Résultat : une sauce lisse, brillante, qui tient sur les pâtes sans les alourdir. ✨ Le twist gourmand : Envie d’un air de trattoria chic ? On infuse une pincée de safran dans la crème chaude, ou on remplace le persil par quelques pluches d’aneth. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir la sauce avec les fruits de mer trop longtemps ; ils durcissent, la crème réduit trop et le plat perd tout son moelleux.

« Elles donnent l’impression de manger les pieds dans le sable » : mes pâtes crémeuses aux fruits de mer pour un soir de semaine !

En version placard, on part sur moules et crevettes surgelées, simplement ajoutées dans la sauce à la fin pour les réchauffer sans les dessécher.

Pour une assiette plus chic, on remplace les crevettes par des gambas, on ajoute quelques palourdes et une pointe de safran ; pourtant, la règle reste la même : cuisson courte, service immédiat, et pâtes bien nappées mais jamais noyées.