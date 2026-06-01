Trop de courgettes au potager ? Ce plan express en 5 recettes fraîches sauve vos repas quand la canicule frappe

Le thermomètre grimpe, votre potager déborde de courgettes et l’envie de lancer le four disparaît. Ce plan express en 5 recettes promet des assiettes glacées et zéro gaspillage.

Trop de courgettes au potager ? 5 recettes fraîches pour écouler le stock quand le thermomètre s’affole

Dans la chaleur de l’été, la cuisine se transforme vite en serre tandis que les courgettes s’entassent. L’air est lourd, on ouvre en grand, on rêve de citron, de menthe, d’huile d’olive bien parfumée sans lancer un four brûlant.

Quand le potager tourne à plein régime, la question revient : que faire avec trop de courgettes quand il fait 35 °C ? Salade de courgettes crues citronnée, tzatziki de courgettes, carpaccio de courgettes, beignets à la poêle et gratin léger à la ricotta forment un plan simple, pensé pour rafraîchir toute la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Courgettes : 10 pièces moyennes du potager (environ 1,8 kg).

✅ Produits laitiers : yaourt grec 500 g, ricotta 250 g, feta 150 g, parmesan 80 g.

✅ Assaisonnement : 3 citrons, 12 cl d’huile d’olive, 2 c. à s. de vinaigre de cidre, 1 c. à c. de miel, sel, poivre, piment.

✅ Compléments : 2 gousses d’ail, menthe, aneth ou persil, 250 g de tomates cerises, 120 g d’olives noires, 30 g de pignons, 120 g de farine, 40 g de chapelure, 2 œufs, 1 c. à c. de levure.

Canicule + potager qui déborde : le plan express pour écouler vos courgettes

Avec ce panier unique, on déroule cinq recettes fraîches plutôt que des plats isolés. Rubans pour la salade crue citronnée, râpé pour tzatziki de courgettes et beignets de courgettes à la poêle, lamelles pour le carpaccio, demi-lunes pour le gratin léger de courgettes à la ricotta. En deux jours, près de 2 kg s’envolent entre apéro, déjeuner à l’ombre et dîner léger.

2 gestes techniques qui changent tout avec la courgette crue (taille & gestion de l’eau)

Première clé : la coupe fine. Rubans à l’économe ou à la mandoline pour la salade de courgettes crues citronnée, lamelles ultra fines pour le carpaccio de courgettes, gros râpé pour tzatziki et beignets. Deuxième clé : gérer l’eau en salant puis en pressant le râpé, et en saisissant les demi-lunes à feu vif avant le gratin.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les sécher, puis les tailler en rubans, lamelles, râpé et demi-lunes selon chaque recette. Technique : Saler les courgettes râpées, laisser dégorger 15 minutes puis presser ; saisir les demi-lunes 8 minutes à feu vif. Cuisson : Poêler les beignets de courgettes 3 à 4 minutes par face ; gratiner le plat de courgettes-ricotta à 200 °C. Finition : Servir salade, tzatziki et carpaccio très froids, ajouter herbes fraîches, parmesan, pignons de pin grillés, puis proposer les beignets tièdes avec yaourt grec bien froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné ≤20 min 🔍 Le secret de l’expert Coupe fine, sel pour faire dégorger et cuissons courtes garantissent courgettes parfumées, croquantes ou fondantes, jamais aqueuses. ✨ Le twist gourmand : Ajouter toujours un peu de zeste de citron et griller les pignons. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas presser le râpé : beignets gras et tzatziki noyé.

Variantes & zéro gaspi : comment finir la dernière courgette

Les restes de salade, tzatziki ou gratin léger garnissent sandwichs, bols de pâtes froides ou cake courgettes-chèvre-menthe du lendemain. Rien ne reste au fond du bac à légumes.