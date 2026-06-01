Si vos enfants détestent le poisson, cette version bordelaise au four et sa croûte dorée risque de tout changer à table

À la maison, ce poisson à la bordelaise au four affiche une croûte si dorée que même les enfants difficiles se taisent. Quel petit geste change tout au moment de la cuisson ?

Quand le plat sort du four, une odeur de beurre, d’ail et de persil emplit la cuisine. La croûte dorée craque sous le couteau, le poisson reste nacré dessous, et même les enfants regardent le plat avec envie.

Ce poisson à la bordelaise au four a un truc en plus : il sent le gratin d’herbes, pas le “poisson fort”. Sa croûte croustillante protège la chair et rappelle le poisson pané. Même les enfants difficiles finissent l’assiette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 filets de poisson blanc (cabillaud, colin ou lieu), environ 600 g

✅ 80 g de chapelure (classique ou panko) + 20 g de parmesan râpé (facultatif)

✅ 70 g de beurre doux fondu

✅ 2 gousses d’ail, 1 citron jaune, 3 c. à s. de persil plat, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

La croûte dorée qui fait aimer le poisson aux enfants

On choisit des filets de cabillaud, colin ou lieu, assez épais et sans arêtes. Leur goût est doux, rassurant pour les palais difficiles. Bien les éponger avant cuisson limite l’odeur et évite que le jus détrempe la croûte.

La magie vient du mélange chapelure, beurre, ail, persil et citron. La chapelure croque, le beurre enrobe, le citron rafraîchit et atténue le goût du poisson. Un peu de parmesan et une trace de moutarde douce renforcent le côté gratin que les enfants adorent.

Étapes : comment réussir le poisson à la bordelaise au four

Pour réussir ce poisson à la bordelaise au four, on mise sur une chaleur vive et une croûte bien équilibrée. Four à 200 °C, croûte sableuse mais pas grasse, épaisseur d’une tartine : ainsi le dessus dore vite pendant que la chair reste juteuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, huiler légèrement le plat, éponger, saler et poivrer les filets, puis les disposer bien à plat. Technique : Faire fondre doucement le beurre, puis hors du feu ajouter chapelure, ail râpé, persil, zeste et jus de citron, plus parmesan si souhaité. Cuisson : Badigeonner les filets d’une fine trace de moutarde douce si besoin, couvrir de chapelure en couche régulière en tassant légèrement, puis enfourner 15 à 20 minutes. Finition : Sortir le plat quand la croûte est bien dorée et que la chair se détache, laisser reposer 2 à 3 minutes, citronner et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert La croûte beurre–chapelure forme un couvercle qui limite l’évaporation, garde le poisson moelleux et dore la surface. La vapeur qui circule dessous se charge d’ail, de persil et de citron, pour un parfum agréable. ✨ Le twist gourmand : Mélanger chapelure panko, parmesan râpé et zeste de citron donne une croûte croustillante, façon gratin, qui plaît aux enfants. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer la chapelure sous trop de beurre ou de jus de citron la rend pâteuse ; elle cuit à la vapeur et reste molle.

Accompagnements, sauces et restes malins

Servir avec une purée bien lisse, du riz blanc ou quelques légumes rôtis ; ces textures douces mettent en valeur la croûte croustillante.

Les enfants adorent tremper dans une sauce yaourt-citron ou un mélange ketchup-yaourt. Les restes se réchauffent vite au four ou se recyclent en parmentier express.