Ce dessert crémeux aux fruits rouges, prêt la veille sans four, que vos invités réclameront jusqu'à la dernière part

Vingt minutes de préparation, une nuit au frigo : ce cheesecake sans cuisson aux fruits rouges s’impose comme le dessert star des grandes tablées. Quelle astuce lui donne cette tenue parfaite sans four ni lourdeur ?

« Je le prépare la veille sans allumer le four » : ce cheesecake aux fruits rouges que toute la table réclame

Au réfrigérateur, ce gâteau attend : crème rose pâle, base sablée qui craque, coulis de fruits rouges brillant. La veille, on l’a monté en vingt minutes, sans allumer le four.

Le lendemain, on sort un cheesecake sans cuisson aux fruits rouges, bien pris, frais et léger. Base croquante, crème mousseuse, coulis acidulé : un cheesecake aux fruits rouges à préparer la veille qui fait toujours mouche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 200 g de biscuits secs (petits-beurre, spéculoos) + 80 g de beurre fondu.

✅ Crème : 400 g de fromage frais type cream cheese + 30 cl de crème entière.

✅ Sucre et saveurs : 90 g de sucre glace, vanille, zeste et jus de citron, pincée de sel.

✅ Fruits rouges : 300 g pour le coulis, 60 g de sucre, 2 feuilles de gélatine, fruits frais.

Pourquoi ce cheesecake sans cuisson fait l’unanimité

Sans œufs ni cuisson, ce cheesecake aux fruits rouges sans cuisson reste d’une grande douceur. Le fromage frais et la crème fouettée donnent une texture mousseuse, jamais compacte. L’acidité des fruits rouges, même surgelés, équilibre le sucre. Servi bien frais, on a cette sensation de dessert léger qui clôt le repas sans peser.

La base, le fromage, le coulis : les trois piliers à ne pas négliger

Pour la base biscuitée tassée, on mixe biscuits et beurre fondu, puis on presse le tout au fond d’un moule à charnière, tapissé si possible d’une bande de rhodoïd. On tasse fort avec le dos d’un verre, puis on laisse raffermir au froid.

Le fromage frais type cream cheese est assoupli avec sucre, vanille, zeste et jus de citron. On monte la crème liquide entière bien froide en chantilly souple, on l’incorpore délicatement, puis on termine avec un coulis maison de fruits rouges, légèrement gélifié pour un dessus miroir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tapisser le moule, tasser la base biscuitée et la mettre au froid. Technique : Mélanger fromage frais, sucre, citron, vanille, puis incorporer délicatement la crème fouettée. Cuisson : Verser la crème sur la base, lisser, réserver au réfrigérateur au moins 6 heures. Finition : Préparer le coulis, le laisser tiédir, le verser sur la crème prise et remettre au froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert En reposant une nuit, la crème fouettée et le fromage frais se structurent ; les graisses figent et donnent des parts nettes, sans affaissement. ✨ Le twist gourmand : Mélanger petits-beurre et spéculoos dans la base, ajouter un zeste de citron vert et, pour adultes, une larme d’eau-de-vie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser un coulis encore chaud sur une crème molle, ou utiliser de la crème allégée : on obtient un gâteau qui ne prend pas.

Le vrai secret : tout préparer la veille

On assemble ce cheesecake sans cuisson sans four la veille, puis on le laisse au réfrigérateur au moins 10 à 12 heures. La texture se raffermit, les saveurs se fondent, la base reste croquante. Il se garde deux jours, bien filmé.