Frelons asiatiques : fin juin, ce minuscule nid près de la terrasse peut ruiner tout l'été si vous le ratez

Fin juin, un minuscule nid primaire de frelon asiatique se cache souvent à hauteur d’homme, entre terrasse et abri de jardin. S’il vous échappe maintenant, votre été, vos abeilles et votre budget pourraient en payer le prix.

Fin juin, le jardin sent la menthe et les tomates, les verres tintent sur la terrasse… et juste au‑dessus de la tonnelle, un petit « ballon de papier » se prépare à gâcher tout l’été. Inoffensif en apparence, ce minuscule abri beige marque souvent le début d’une véritable invasion de frelons asiatiques autour du potager et des ruches voisines.

À cette période précise, la colonie de Vespa velutina vit son grand déménagement : le nid encore discret quitte la haie ou l’abri de jardin pour se percher très haut dans un arbre. Si ce nid primaire passe inaperçu maintenant, il se transforme en nid géant, coûteux à faire enlever et redoutable pour les abeilles… et pour vos soirées dehors.

Fin juin : le déménagement secret du frelon asiatique

Au printemps, de mars à mai, une seule reine sortie d’hivernage bâtit son premier nid, une petite boule de 5 à 10 cm, gros comme un citron. Pendant des semaines, elle y élève seule ses premières ouvrières. Ce nid primaire, souvent à hauteur d’homme, reste alors la faille du système : peu d’individus, accès facile, intervention rapide possible.

Dès qu’une vingtaine d’ouvrières l’assistent, généralement entre fin juin et début juillet, environ 70 % des colonies migrent vers un nid secondaire installé en hauteur, à moins de 200 m : cime d’un grand arbre, haut pignon, gros peuplier du voisin. La structure gonfle à toute vitesse, peut héberger 5 000 à 15 000 frelons à l’automne et produire jusqu’à 550 nouvelles reines, de quoi engendrer 4 ou 5 colonies supplémentaires l’année suivante.

Comment repérer ce minuscule nid primaire au jardin

Nous avons tous déjà confondu un début de nid avec une vieille feuille collée sous la toiture. Le nid primaire ressemble à une petite boule ou poire de papier mâché beige-gris, marbrée de fines stries, de 5 à 10 cm seulement. L’entrée est souvent en dessous. Un va‑et‑vient régulier de frelons, le fameux bruit d’« hélicoptère » autour d’un même coin, doit immédiatement alerter.

En fin de journée, une courte tournée d’inspection suffit : gardez 3 ou 4 mètres de distance et vérifiez en priorité :

avancées de toit, dessous de terrasse, charpente de pergola, abri de jardin, coffres de volets roulants, haies bien touffues et tas de bois peu dérangés.

D’ailleurs, beaucoup de jardiniers ajoutent un faux nid en sac kraft près de la terrasse pour dissuader une reine de s’installer trop près ; cette ruse visuelle fonctionne surtout en prévention, au printemps.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie estimée par été ≈ 40 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le faux nid en sac kraft imite visuellement un nid déjà occupé. La reine de frelon asiatique, très territoriale, évite alors le secteur et va fonder sa colonie plus loin, ce qui limite les installations juste au-dessus de la terrasse ou du potager. 💡 Le petit plus : installer le leurre dès avril et le placer bien en vue entre terrasse et massif fleuri augmente nettement son effet dissuasif. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter sur ce faux nid pour faire disparaître une colonie déjà installée, au lieu de prévenir la mairie, la FREDON ou un professionnel.

Que faire si vous tombez sur un nid primaire ?

Face à cette petite boule de papier, le réflexe doit être clair : on s’éloigne doucement, on ne secoue rien, on ne bombe pas tout au désinsectisant. Même modeste, un nid peut déjà abriter plusieurs dizaines d’ouvrières prêtes à défendre leur reine. Attendre l’hiver ne sert à rien : le nid sera vide, certes, mais les jeunes reines auront déjà essaimé dans tout le quartier.

La bonne réaction consiste à contacter la mairie, la FREDON locale ou un désinsectiseur certifié, surtout si le nid se trouve près d’une entrée, d’un coin jeu ou d’un potager très fréquenté. Les professionnels interviennent généralement à la tombée de la nuit, détruisent le nid primaire à hauteur d’homme, pour un coût bien plus raisonnable que lorsqu’une nacelle doit monter à 15 ou 20 mètres. Petit bonus : une courte inspection visuelle chaque semaine, associée à un jardin propre et sans nourriture traînante, a souvent suffi à rendre les apéritifs de juillet beaucoup plus paisibles.