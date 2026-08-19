Faites-le avant la fin de l'été : ces 4 plantes fleuries peuvent vous offrir jusqu'à 20 plants gratuits

En juillet-août, de simples tiges de laurier-rose, fuchsia, lavande et sauge peuvent se changer en une armée de nouveaux plants, sans dépenser un centime. Quels gestes précis assurent ces boutures d’été faciles, même pour un jardinier débutant ?

En plein cœur de l’été, quand les pots débordent de fleurs, l’envie de rajouter un laurier-rose ou un fuchsia de plus se heurte souvent au prix des plants. Pourtant, les jardiniers les plus malins ont un secret tout simple pour étoffer massifs et balconnières sans ouvrir le porte-monnaie : quelques tiges bien choisies et un peu de patience.

Juillet et août réunissent toutes les bonnes conditions pour transformer ces tiges en nouveaux sujets, identiques au pied mère, en quelques semaines seulement. Quatre stars se prêtent particulièrement bien au jeu des boutures estivales : laurier-rose, fuchsia, lavande et sauge officinale, parfaites pour composer un décor généreux et parfumé dès l’été prochain.

Pourquoi l’été réussit si bien à ces boutures

À cette saison, les pousses de l’année restent vertes et souples, mais commencent à se raidir à la base : on parle de bois tendre à semi-ligneux. Elles se plient facilement, puis cassent net si l’on force. Gorgées de sève, elles ont émis des racines en quelques semaines seulement, à condition d’être prélevées sur des tiges saines et non fleuries.

Autre atout de l’été : des nuits plus douces, une lumière longue sans encore les excès de fin de canicule. Laurier-rose, lavande, sauge et fuchsia apprécient cette chaleur stable, surtout quand leurs jeunes boutures profitent d’une ombre légère et d’un environnement abrité du vent.

Les gestes communs avant de bouturer laurier-rose, fuchsia, lavande et sauge

Tout commence au sécateur, propre et bien affûté. Les tiges sont prélevées le matin, sur un pied en forme, sans trace de maladie. On coupe juste sous un nœud, sur 8 à 15 cm selon l’espèce (5 à 10 cm pour la sauge), toujours sur une pousse de l’année non fleurie. Les feuilles du bas sont retirées et les plus grandes du haut raccourcies pour limiter l’évaporation.

Ensuite, deux écoles : l’eau claire ou le substrat léger. Dans tous les cas, on évite les terres lourdes et détrempées. Les pots sont remplis d’un mélange très drainant, humidifié avant la mise en place. Boutures et verres d’eau se placent à la lumière, mais hors soleil direct, avec une humidité régulière et contrôlée. Un léger tirage au bout de quelques semaines permet de sentir si les racines se sont installées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Nouveaux plants jusqu’à 20 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En été, le bois tendre à semi-ligneux de ces quatre plantes est gorgé de sève. Associé à une chaleur douce, une lumière longue et un substrat léger, ce cocktail stimule l’apparition rapide de racines sur chaque bouture prélevée au bon endroit. 💡 Le petit plus : prélever toujours quelques boutures de plus que nécessaire et les regrouper par plante dans le même pot simplifie l’arrosage et compense les petits ratés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les boutures en plein soleil ou dans un terreau détrempé ; elles se dessèchent ou pourrissent avant d’avoir le temps de s’enraciner.

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Le laurier-rose se montre d’une facilité déconcertante dans un simple verre d’eau. Une tige non fleurie d’environ 15 cm, défeuillée sur la base, trempe dans de l’eau claire, changée régulièrement, à la lumière mais sans soleil direct ; en trois semaines, de fines racines apparaissent, prêtes pour un rempotage en terreau léger, en prenant soin de manipuler cette plante toxique avec des gants. Le fuchsia, lui, préfère l’ambiance sous cloche : tiges charnues de 10 à 12 cm, piquées dans un substrat léger et humide, puis recouvertes d’une cloche ou d’un sac transparent, à la mi-ombre, avec une aération quotidienne pour éviter les moisissures.

La lavande se bouture idéalement après floraison, en pleine terre dans une petite pépinière bien drainée. Ses tiges semi-ligneuses, nettoyées de leurs épis floraux et des feuilles du bas, sont piquées serrées dans une terre sableuse légèrement humidifiée, à l’ombre légère, avec des arrosages espacés. La sauge officinale s’enracine en pot dans un mélange terreau et sable ou perlite : jeunes tiges herbacées de 5 à 10 cm, dégagées sur la base, sont installées dans ce substrat très drainant, maintenu frais par de fines brumisations, sur un rebord de fenêtre lumineux ou en extérieur à la mi-ombre, jusqu’à la reprise et la plantation définitive au jardin ou au potager.