Framboisiers : ce geste « pour faire propre » fin août que tous les jardiniers font vide vos paniers en juillet

Fin août, beaucoup rasent leurs framboisiers non remontants pour « faire propre » et se réveillent en juillet avec un buisson vert mais sans fruits. Comment tailler autrement pour garder le panier plein sans affaiblir la framboisière ?

Fin août, quand la lumière se fait dorée, le même ballet se joue dans les jardins : sécateur en main, on rase le rang de framboisiers jusqu’au sol. En quelques minutes, plus une canne qui dépasse, le sol est net, et l’on a l’impression d’avoir bien préparé l’automne.

Le piège se referme l’été suivant. En juillet, les feuilles sont superbes, les tiges bien vertes… mais le panier reste désespérément vide. Ce n’est ni la faute du climat, ni celle d’un mystérieux champignon, mais d’une simple confusion de taille qui a déjà coûté une saison à beaucoup de jardiniers.

Ce que vous coupez vraiment quand vous rasez tout fin août

Le framboisier non remontant, le plus courant au jardin, ne donne qu’une grosse récolte en juin-juillet. Ces fruits poussent sur des cannes âgées de deux ans. Elles ont poussé une première année, puis ont fructifié la suivante. Pendant ce temps, de jeunes tiges vertes se sont déjà formées au pied pour préparer la récolte de l’année d’après.

Fin août, deux générations cohabitent donc sur chaque pied : les vieilles cannes brunes, sèches, qui ont déjà donné, et les cannes vertes de l’année, pleines de sève, qui porteront les fruits l’été prochain. En coupant tout « pour faire propre », on supprime précisément ces tiges d’avenir.

Remontant ou non remontant : le test à faire avant chaque taille

Nous avons tous déjà mélangé les deux sans y penser. Un framboisier non remontant donne uniquement en début d’été, puis plus rien. Un framboisier remontant porte une première récolte légère en été, puis une seconde en fin d’été ou en automne, sur les pousses de l’année. Si votre rang ne donne jamais de fruits en septembre, il est très probablement non remontant et ne doit surtout pas être rasé fin août.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte préservée 1 saison sur 1 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Tailler seulement les cannes brunes qui ont fructifié garde en place les tiges vertes, celles qui porteront les fruits. En même temps, le rang reste aéré et moins sensible à la pourriture grise et à l’anthracnose. 💡 Le petit plus : Attacher les cannes gardées sur deux fils tendus aide à les distinguer et à mieux les aérer. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre toutes les cannes d’un framboisier non remontant en fin d’été ou en hiver fait reverdir le pied, mais supprime la récolte de juin-juillet suivante.

Le bon geste de fin août pour un rang généreux pendant des années

Une bonne taille de fin août ne prend pas plus d’une demi-heure par rang, mais change tout. Par temps sec, avec un sécateur bien désinfecté, on commence par éliminer au ras du sol uniquement les cannes brunes, sèches, qui ont porté des fruits. Ensuite, on éclaircit les jeunes tiges en ne gardant qu’environ huit à dix cannes vigoureuses par mètre, bien espacées pour que l’air circule.

Si vous avez déjà tout rasé cette année, il faudra accepter une récolte plus légère et chouchouter les nouvelles pousses avec un peu de compost et un paillage. Bien conduits, les framboisiers restent productifs dix à quinze ans : un tri attentif fin août vaut mieux qu’un rasage qui vide les paniers.