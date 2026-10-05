Framboisiers : ce « coup de propre » en octobre au pied des cannes fait chuter de 30 % votre récolte de framboises

Vos framboisiers donnent moins malgré une taille soignée ? En octobre, un simple coup de propre au pied, mal ciblé, affaiblit silencieusement leurs racines et votre future récolte.

Chaque été, les barquettes maison se remplissaient de framboises, puis les bols se sont peu à peu vidés. Pourtant, la taille a été faite avec soin, au bon moment.

La vraie fuite de récolte se joue souvent beaucoup plus bas, à hauteur de bottes, en plein mois d’octobre. C’est ce que l’on enlève ou non au pied des framboisiers qui décide de la générosité des rameaux l’été suivant.

Récolte en baisse : un framboisier pardonne mieux une taille moyenne qu’un sol nu

Le framboisier est un petit arbuste robuste, capable de supporter une taille un peu approximative sans cesser de fructifier. En revanche, son système de racines, très superficiel, reste exposé au froid, au vent et au dessèchement dès que la terre est laissée nue autour des cannes.

Souvent, les jardiniers se sont concentrés sur le sécateur alors que les signes de stress hivernal étaient visibles ailleurs : racines déchaussées, jeunes pousses plus fines, départ de végétation tardif au printemps.

Octobre, ce coup de propre au pied qui coûte cher à la récolte

Nous avons tous déjà, un week-end d’automne, ratissé consciencieusement les feuilles mortes, gratté la terre et laissé un pied de framboisier impeccable, presque nu. Ce réflexe de jardin “bien rangé” a exposé les racines aux écarts de température, au gel, mais aussi à la soif pendant tout l’hiver.

Répété chaque année, ce nettoyage intégral a forcé la plante à puiser dans ses réserves pour survivre, au détriment de la future récolte de framboises. À l’inverse, un tapis de feuilles laissé en place a formé un manteau isolant, limitant les chocs de gel et gardant une humidité douce ; certains essais de jardin ont ainsi montré jusqu’à 30 % de fruits en plus en une à deux saisons grâce à ce paillage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain sur la récolte estimé jusqu’à 30 % de framboises en plus 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles mortes forment un manteau isolant qui stabilise la température et l’humidité du sol ; en se décomposant, elles libèrent des nutriments, les racines restent actives et la plante consacre son énergie à former davantage de fruits. 💡 Le petit plus : Glisser une fine poignée de compost mûr sous les feuilles avant de pailler et laisser deux ou trois centimètres nus au pied des cannes pour éviter les pourritures. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ratisser le pied à nu en octobre ou accumuler une couche très tassée de plus de 20 cm qui garde l’eau froide contre les tiges et affaiblit les framboisiers.

Comment laisser les bonnes feuilles au bon endroit sous vos framboisiers

En octobre, au lieu de tout enlever, il suffit de sélectionner. Retirez seulement les feuilles tachées ou malades et les herbes indésirables, sans griffer profondément le sol, puis étalez autour de chaque touffe une couche de feuilles mortes saines d’environ 10 à 15 cm, sans les tasser ; l’hiver les transformera en un tapis protecteur.

Préférez les feuilles de pommier, noisetier, bouleau et autres arbres de haie, en évitant celles de noyer ou trop abîmées. Ce paillage doit rester en place tout l’hiver, sans dépasser au total une vingtaine de centimètres d’épaisseur, puis être simplement écarté au printemps pour laisser le sol se réchauffer et les nouvelles pousses traverser cette couverture nourricière.