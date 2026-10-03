Feuilles mortes : cette erreur à l’automne prive 80 % de votre jardin d’une protection essentielle

À l’automne, beaucoup de jardiniers traquent la moindre feuille morte au jardin, râteau à la main. Ce zèle apparent cache pourtant une erreur qui affaiblit sol et faune.

Chaque automne, même scène : le vent se lève, le jardin se couvre d’un tapis doré… et le râteau ressort aussitôt du garage. Pelouse, massifs, pieds d’arbustes, tout y passe, jusqu’à remplir des montagnes de sacs de déchets verts.

Ce réflexe de “jardin impeccable” rassure, mais il prive la terre d’une protection gratuite et la petite faune d’un abri précieux. Sous les haies, au pied des arbres ou dans le potager au repos, ramasser toutes les feuilles mortes est justement l’erreur à éviter cet automne.

Feuilles mortes : un manteau protecteur pour un sol vivant

Dans la nature, personne ne ramasse les feuilles en forêt, et pourtant le sol y reste souple, fertile et gorgé de vie. Au jardin, c’est la même magie : en se décomposant, les feuilles nourrissent la terre, limitent l’érosion et gardent l’humidité en place.

Pour les vers de terre, ces “laboureurs du sol” comme le rappelle Ouest-France, ce tapis est un buffet à volonté. Ils l’ont déjà transformé en galeries et en humus plus sombre, plus léger, qui accueillera bien mieux vos plantations de printemps.

Où laisser les feuilles… et où les ramasser sans discuter

Bonne nouvelle : on peut laisser les feuilles sur environ 80 % du jardin. Sous les haies, autour des arbustes, dans les massifs et sur les planches de potager vides, elles forment un paillage idéal. Une couche de 5 à 10 cm protège le sol du froid sans étouffer les plantes.

En revanche, nous avons tous déjà vu une pelouse jaunir sous un tapis humide. Sur le gazon, les feuilles finissent par couper la lumière et asphyxier les racines en quelques semaines. Même vigilance sur les terrasses, escaliers, allées, bassins et gouttières, où elles deviennent glissantes ou bouchent l’écoulement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Surface du jardin couverte 80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Laisser les feuilles mortes là où elles ne gênent pas revient à offrir au sol un paillage organique gratuit. Ce manteau limite le froid, freine l’évaporation, nourrit vers de terre et micro-organismes, et crée un refuge pour insectes et hérissons, précieux alliés du jardin. 💡 Le petit plus : passez la tondeuse sur les feuilles de la pelouse pour les broyer, puis utilisez-les en paillage sous les haies et au potager. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tout ratisser puis brûler les tas de feuilles, un geste interdit en France et passible d’une amende forfaitaire de 135 €, pouvant monter à 375 € en cas de majoration.

Réutiliser plutôt que jeter : paillage, compost et feuilles à écarter

Une fois les feuilles ramassées des mauvaises zones, inutile de courir à la déchetterie. Les plus belles sont parfaites en paillage : idéalement broyées à la tondeuse, puis étalées en couche de 5 cm sous arbustes, massifs ou sur les planches de potager au repos.

Sous les haies et arbres, on laisse ou on ajoute des feuilles.

Sur la pelouse, on enlève les amas et on recycle en paillage.

Le surplus finit au compost ou en tas de terreau de feuilles dédié.

Certaines feuilles doivent cependant quitter le jardin. Celles issues de végétaux malades (rosiers, pommiers…) risquent de conserver des spores ; elles partent en déchetterie, pas au compost domestique. Et au lieu de les brûler – pratique désormais interdite toute l’année – mieux vaut profiter de ces solutions légales et du coup de pouce qu’offrent déjà les feuilles saines à votre sol.