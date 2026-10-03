Framboisiers : cette erreur de taille à l’automne ruine la récolte, le bon geste peut doubler vos fruits

En quelques coups de sécateur à l’automne, certains jardiniers sabotent sans le savoir leurs framboisiers. Comment tailler remontants et non-remontants pour préparer une récolte abondante au printemps ?

Chaque automne, la scène se répète : un sécateur à la main, on coupe « pour faire propre », puis, au printemps, le rang de framboisiers ne donne que quelques barquettes clairsemées. Là où il aurait pu y avoir des litres de fruits, la récolte a été divisée par deux.

Bonne nouvelle : l’automne reste la saison clé pour préparer un véritable mur de framboises dès le retour des beaux jours. Tout se joue en quelques gestes simples, à condition de respecter le bon calendrier et de ne pas traiter tous les framboisiers de la même façon.

Remontant ou non-remontant : la question à régler avant toute taille

Avant de tailler, il faut savoir à qui l’on a affaire. Un framboisier non-remontant a donné une seule grosse récolte en juin-juillet ; un framboisier remontant a offert une deuxième vague de fruits en fin d’été ou en automne. Sur le premier, chaque canne a poussé une année et a fructifié la suivante avant de mourir ; sur le second, la partie haute a déjà produit, mais la base devait encore porter les framboises du début d’été prochain.

Que faire en automne sur les framboisiers pour garder un maximum de cannes fertiles

Sur les non-remontants, septembre-octobre ont été le moment idéal pour terminer la taille si elle n’a pas eu lieu après la récolte d’été. Nous avons tous déjà repéré ces tiges brun-gris, sèches, encore marquées par les petits cônes des anciens fruits : elles ont été coupées au ras du sol, avec un sécateur affûté, en gardant 6 à 10 cannes vertes et vigoureuses par mètre de rang.

Sur les remontants, l’automne a demandé beaucoup plus de retenue. Tant que des fruits pendaient encore ou que les cannes restaient bien vertes, on s’est limité à retirer le bois mort, les tiges vraiment malades et quelques rejets trop éloignés. Tailler court toutes les cannes en septembre, comme on le fait sur les non-remontants, supprime souvent le bois qui devait fructifier au printemps suivant et peut diviser la récolte par deux. La véritable taille se fait alors en fin d’hiver.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte préservée jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On respecte le rythme différent des framboisiers remontants et non-remontants et on conserve les cannes encore fertiles pour l’année suivante, au lieu de les couper trop tôt en septembre. 💡 Le petit plus : accrocher une étiquette « remontant » ou « non-remontant » sur chaque rang pour ne plus hésiter avant de tailler. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : raser toutes les cannes à l’automne sur un framboisier remontant qui doit encore fructifier au printemps suivant.

Paillage, compost et petits gestes d’automne qui préparent le printemps

Une fois la mauvaise tige supprimée, le pied a mérité un soin complet. Désherbage léger, quelques coups de griffe pour aérer le sol, puis une couche de 5 à 10 cm de feuilles mortes, de paille ou de broyat de branches et un peu de compost mûr ont protégé les racines, gardé l’humidité et limité les maladies.

Pour multiplier les fruits l’an prochain, la meilleure routine d’automne tient ensuite en quelques minutes par rang :

observer quelles cannes ont fructifié et lesquelles restent bien vertes ;

couper au ras du sol le bois épuisé, en laissant un rang léger.