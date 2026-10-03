Bouturage de septembre : ces 5 plantes à multiplier sans attendre pour un jardin bluffant dès le printemps prochain

Fin d’été, le bouturage de septembre offre aux jardiniers une fenêtre courte pour multiplier gratuitement leurs massifs. Cinq plantes clés peuvent transformer votre jardin dès le printemps, à condition de respecter quelques gestes précis.

Fin d’été, massifs délavés et jardinières épuisées font grise mine. C’est pourtant le moment secret des jardiniers futés, qui profitent du bouturage de septembre pour préparer gratuitement un décor de rêve pour l’an prochain.

Septembre offre encore un sol tiède, un air plus frais et une humidité stable, parfaits pour l’enracinement. Avec cinq plantes faciles à multiplier, votre jardin peut prendre une longueur d’avance ; reste à voir lesquelles bouturer et comment.

Pourquoi le bouturage de septembre est une fenêtre en or

Le Centre national de pomologie explique que les boutures de rameaux feuillés réussissent surtout de juillet à septembre, quand les tiges portent encore leurs feuilles mais que la chaleur extrême est passée. En septembre, le sol est resté chaud, l’air s’est rafraîchi, le risque de sécheresse a diminué et les pousses de l’année, dites semi-aoûtées, ont accumulé des réserves idéales pour l’enracinement.

Les règles d’or pour réussir vos boutures de septembre

Nous avons tous déjà vu une bouture noircir en quelques jours. Pour limiter la casse, prenez des tiges saines et sans fleurs, longues de 10 à 20 cm. Retirez les feuilles du bas, laissez seulement 2 à 4 feuilles au sommet, puis plantez dans un pot percé rempli d’un mélange terreau/sable drainant. Lumière douce, 18 à 22 °C et substrat humide suffisent, sans eau qui stagne en soucoupe.

Beaucoup de jardiniers ont constaté que certaines boutures reprenaient mieux que d’autres. Le bouturage à talon change la donne : on détache une jeune tige en gardant un petit morceau de la branche porteuse, riche en hormones. Cette base stimule les racines, surtout pour le géranium, les rosiers, la lavande, le romarin et le cassissier. Un léger arrosage et, si besoin, une mini-serre avec une bouteille plastique ont souvent suffi.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Nouvelles plantes obtenues Beaucoup de jeunes plants gratuits 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En septembre, sol encore chaud et air plus frais favorisent l’enracinement rapide des tiges semi-ligneuses prélevées juste après leur saison de croissance. 💡 Le petit plus : étiqueter chaque pot avec le nom de la plante et la date, pour suivre facilement celles qui reprennent le mieux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : à détremper le substrat et laisser l’eau stagner, cause fréquente de pourriture des jeunes tiges.

Cinq plantes à bouturer d’urgence pour un printemps spectaculaire

Une fois ces bases posées, place aux cinq plantes à bouturer en septembre pour un printemps spectaculaire. Bouturez maintenant, hivernez les pots à l’abri du gel, puis installez tout en pleine terre quand le sol s’est réchauffé.

Géranium : tige de 10 cm sans fleur, feuilles du bas ôtées, substrat léger, pot gardé hors gel.

: tige de 10 cm sans fleur, feuilles du bas ôtées, substrat léger, pot gardé hors gel. Rosier : rameau ayant fleuri, 15 à 20 cm, coupe sous un œil, moitié de tige enterrée.

: rameau ayant fleuri, 15 à 20 cm, coupe sous un œil, moitié de tige enterrée. Lavande : rameau souple de 10 cm, sans épis, mélange très drainant, arrosages rares.

: rameau souple de 10 cm, sans épis, mélange très drainant, arrosages rares. Romarin : jeunes pousses de 10 à 15 cm, si possible à talon, terreau sableux, plein soleil.

: jeunes pousses de 10 à 15 cm, si possible à talon, terreau sableux, plein soleil. Cassissier : tige de 15 cm, feuilles basses retirées, pot ou pleine terre légère, zone abritée du vent.

On a ainsi préparé, en quelques gestes répétés, des rosiers pour border l’allée, des géraniums débordants, un nuage de lavandes, une bordure de romarins et une haie de cassissiers. Au printemps, l’ensemble aura déjà l’allure d’un jardin bien installé.