Rongeurs et serpents dans le jardin : si le compost est propre, c’est cet arbre fruitier près de la maison qui les fixe

Depuis la fin de l’été, des rongeurs filent entre votre compost et la maison, en plein jardin. Et si le vrai problème se jouait sous le figuier voisin ?

Un fond de potager impeccable, un tas de compost bien rangé, aucune épluchure qui traîne… et pourtant, depuis la fin de l’été, des petits rongeurs traversent le jardin en coup de vent. Comme souvent, le composteur est immédiatement accusé, coupable tout trouvé dès qu’une queue grise apparaît entre deux planches.

En réalité, la scène se joue souvent ailleurs. À cette saison, un acteur beaucoup plus discret se transforme en véritable garde-manger à ciel ouvert : l’arbre fruitier, et surtout le figuier. Quand rongeurs, compost et jardin se retrouvent au cœur des inquiétudes, c’est lui qu’il faut regarder de près.

Fin d’été : ce que les rongeurs viennent vraiment chercher

Fin d’été et début d’automne, les fruitiers arrivent à maturité, le sol se couvre de fruits oubliés, et les odeurs sucrées se mettent à flotter. Un compost bien géré, aéré régulièrement, sans restes cuits ni viande, attire alors beaucoup moins les nuisibles qu’on le pense : la décomposition y est rapide, les odeurs sont limitées et les galeries dérangées à chaque brassage.

Le figuier, lui, produit souvent plus vite que nous ne récoltons. Les figues tombées s’écrasent, fermentent et dégagent un parfum puissant perceptible à plusieurs mètres. Pour les rats, mulots ou campagnols, ce tapis de fruits trop mûrs équivaut à un buffet sucré, disponible jour et nuit, bien plus tentant que quelques épluchures enfouies dans un composteur fermé.

Figuier : buffet sucré, tronc creux… et serpents en embuscade

Nous avons tous déjà vu un vieux figuier au tronc un peu creux, à l’écorce fissurée, avec quelques tas de bois abandonnés à son pied. Pour les petits mammifères, c’est l’abri rêvé : sec, abrité, collé à une source de nourriture permanente. Une fois installés là, ils rayonnent dans tout le jardin et peuvent finir par explorer les abords de la maison, caves et dépendances.

Cette concentration de proies finit par attirer les serpents. En France, on recense quatre espèces de vipères, dont la vipère aspic et la vipère péliade. Elles provoquent chaque année entre 300 et 400 morsures, avec moins de deux décès, la plupart entre juin et septembre, souvent dans ou autour des jardins. Un figuier collé à la façade, chargé de fruits fermentés, augmente donc mécaniquement le risque de croiser un reptile sans le vouloir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Tranquillité au jardin +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En éloignant le figuier de la maison, en ramassant systématiquement ses fruits tombés et en gardant un compost fermé et bien brassé, on supprime les fortes odeurs sucrées et les abris stables qui fixent les rongeurs près de l’habitation. 💡 Le petit plus : Transformer une partie des figues très mûres en confitures ou en fruits séchés limite encore ce qui tombe au sol et attire les animaux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser un vieux figuier collé au mur, couvert de fruits pourris au pied, en pensant qu’il suffira de déplacer le compost pour chasser les rongeurs.

Les bons gestes pour profiter du figuier sans attirer les nuisibles

La solution ne passe pas par l’arrachage de l’arbre, mais par quelques réflexes réguliers. Un figuier devrait idéalement se trouver à plusieurs mètres de la maison. Pendant la production, ramasser les figues tombées tous les deux ou trois jours, les couper et les mélanger à des matières sèches avant de les mettre dans un composteur fermé limite fortement les odeurs qui attirent rats et souris.

Planter ou conserver le figuier loin des murs, caves et terrasses.

Éviter les tas de bois et débris végétaux à son pied, combler les cavités du tronc si possible.

Brasser le compost chaque semaine, recouvrir les apports frais et bannir viande et produits laitiers.

En zone sensible, choisir un composteur fermé, voire rotatif et surélevé de 30 à 60 cm pour couper l’accès aux rongeurs.