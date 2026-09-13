Bois de chauffage : ce tas collé au mur attire serpents et rongeurs chez vous, voici la distance à respecter

Depuis l’été, votre tas de bois contre la maison abrite une faune bien plus active qu’il n’y paraît. À l’approche de l’automne, ce refuge peut pourtant se retourner contre votre foyer.

Empilé contre le mur, le tas de bûches semble dormir depuis des semaines. Pourtant, entre deux rondins, la vie fourmille encore, à l’abri de la pluie et des premières nuits fraîches. Ce microcosme profite de chaque recoin du bois de chauffage rangé contre la maison.

L’été, cloportes, araignées, mille-pattes, rongeurs et parfois serpents y ont trouvé refuge et nourriture. Dans le même temps, certains insectes ont commencé à grignoter les bûches de l’intérieur, tandis que l’humidité remonte dans le mur. Comment garder ce tas si pratique sans en faire un piège pour la maison ?

Pourquoi votre tas de bois contre la maison ne désemplit pas

Un tas de bois contre la maison créé en été forme un microclimat : sec en surface, ventilé entre les rangs, tempéré au cœur. Comme un tas de tontes ou un compost qui reste entre 40 et 60 °C en hiver, ce volume protège ses habitants des écarts de température.

Adossé au mur, le bois profite aussi de la chaleur de la maison. Tas de bûches, composteur collé à la façade attirent rongeurs, puis leurs prédateurs. Le Muséum national d’Histoire naturelle, l’Office Français de la Biodiversité, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et les Sapeurs-Pompiers constatent que vipères et couleuvres s’approchent alors des habitations ; environ 40 % des rencontres homme-serpent ont lieu près des jardins.

Qui se cache vraiment entre les bûches ?

Entre les bûches vit surtout une petite faune discrète : cloportes, araignées, mille-pattes, inoffensifs pour la maison. Ce sont les rongeurs – rats, souris, mulots, campagnols – qui s’y installent vraiment, y stockent graines et fruits, et parfois hibernent avec hérissons, amphibiens ou reptiles blottis tout au bas du tas.

Les insectes xylophages posent un problème plus insidieux. Capricorne des maisons, vrillette du bois, lyctus ou termites creusent des galeries qui allègent la bûche et font chuter son pouvoir calorifique. De fins tas de sciure au pied du tas et de petits trous ronds signalent une attaque avancée, avec risque de contaminer d’autres boiseries si ces bûches restent longtemps en intérieur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Distance conseillée 3 m 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Surélever le bois et l’éloigner de la façade limite l’humidité, coupe la route aux rongeurs et serpents et laisse les bûches sécher. 💡 Le petit plus : Réserver un petit stock sec près de la porte et un tas plus sauvage, loin de la maison, pour la faune du jardin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser le bois à même la terre, collé au mur et sous une bâche fermée : bois qui pourrit et couloir idéal pour nuisibles.

Ranger son bois sans transformer le jardin en piège

Bonne nouvelle, ce n’est pas fatal. Surélever le tas sur palettes, l’éloigner de 1 à 3 mètres des murs quand c’est possible et le couvrir par un toit ouvert sur les côtés suffisent déjà à éliminer l’essentiel des risques.

Pour concilier confort et nature, mieux vaut regrouper tas de bois, tas de tontes et compost chaud au fond du jardin, loin des fondations. D’ailleurs, en hiver, éviter de démonter la base du tas : hérissons, amphibiens ou serpents peuvent y dormir profondément.