Si vous vous excusez sans arrêt, ce rôle invisible que vous avez pris enfant vous fait encore payer le prix

S’excuser avant même qu’on vous reproche quelque chose n’est pas toujours une simple politesse. Pour certains adultes, ce réflexe prolonge un rôle d’enfant chargé de protéger les autres.

Vous entrez dans une réunion un peu en retard, quelqu’un lève à peine les yeux, et les mots sortent tout seuls : désolée. Personne ne vous a rien reproché, mais vous avez déjà pris les devants. Si vous avez tendance à s’excuser tout le temps, souvent avant même qu’un problème soit nommé, ce réflexe peut raconter bien plus qu’une simple bonne éducation.

Pour beaucoup d’adultes, surtout des femmes, ces excuses préventives sont le prolongement d’un ancien rôle : celui d’enfant chargé de veiller à ce que tout le monde aille bien. La recherche sur la parentification émotionnelle décrit des enfants qui surveillent l’humeur de leurs parents, apaisent les tensions, prennent les responsabilités affectives à la place des adultes. Leur corps apprend tôt que la moindre colère doit être désamorcée avant même d’apparaître.

Quand l’excuse devient un réflexe d’alerte, pas de politesse

Une excuse dite normale arrive après un fait : un retard, une erreur, un oubli. L’excuse préventive, elle, surgit avant tout reproche. Elle s’accompagne souvent d’un petit sursaut intérieur, d’un scan éclair du visage de l’autre pour repérer un signe d’agacement, d’une crispation dans le corps. Ce n’est plus un code social léger, c’est un système d’alerte qui tourne en permanence en arrière-plan.

Des cliniciens décrivent des adultes issus de familles où « un enfant prend des responsabilités inadaptées à son âge au détriment de ses propres besoins ». Dans cette définition de la parentification donnée par le chercheur Justin Parent, la version émotionnelle ne concerne pas les tâches ménagères, mais la gestion du climat affectif : sentir la tempête avant qu’elle n’éclate, dire ou faire ce qu’il faut pour que le parent ne s’effondre pas ou n’explose pas.

Grandir en enfant parentifié : porter les émotions des autres

Dans une famille où les adultes vont mal, l’enfant parfois appelé enfant parentifié devient confident, médiatrice, petite psy de ses parents. On lui raconte les disputes, les soucis d’argent, les angoisses. On le félicite d’être si mature pour ton âge. En coulisses, il renonce à ses propres besoins, annule des activités, surveille les atmosphères pour éviter les explosions. Penser d’abord à soi déclenche vite une culpabilité tenace.

Des travaux sur la parentification montrent qu’elle agit comme un traumatisme du développement : le cerveau apprend à ignorer ses signaux internes pour rester branché sur ceux des autres. La psychologue Ahona Guha parle d’un « besoin omniprésent de plaire », la psychiatre Christine B. L. Adams d’une difficulté à poser des limites face à ceux qui monopolisent temps et énergie. À l’âge adulte, ce schéma nourrit souvent un attachement anxieux ou évitant et une hypervigilance émotionnelle constante.

Dans le couple, au travail : toujours prête à apaiser, toujours prête à s’excuser

Une fois adulte, l’ancien enfant parentifié devient souvent la partenaire qui gère tout : l’agenda, les tâches, mais surtout l’humeur de l’autre. Il anticipe les conflits, s’excuse dès qu’une tension flotte, prend sur lui les silences ou les bouderies comme si c’était forcément sa faute.

Ce rôle se retrouve aussi entre amis ou collègues, au prix d’un épuisement discret. Pour desserrer l’étau, des thérapies centrées sur l’attachement aident à repérer ce job de gardienne émotionnelle, à poser des limites et à se reparenter en s’autorisant à avoir des besoins et à recevoir sans s’excuser.