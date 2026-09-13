Vous paraissez forte mais craquez en silence ? Ces 6 petites phrases du quotidien trahissent un épuisement caché

On en connaît toutes une : celle qui tient la baraque, gère les dossiers compliqués, organise les vacances de tout le monde et encaisse sans jamais craquer. Cette personne qui paraît mentalement et émotionnellement forte donne l’image d’un roc, quitte à répéter des petites phrases banales pour rassurer son entourage.

Derrière cette façade, certaines sont en réalité épuisées, anxieuses, parfois proches de la dépression ou du burn-out. Elles se cachent derrière 6 phrases qui reviennent presque chaque jour : « Je suis juste fatigué(e) », « Je ne peux pas gérer ça maintenant », « Ce n’est pas grave », « T’inquiète, je gère, ne t’occupe pas de moi », « Il faut juste que je tienne jusqu’à la fin de la semaine » et « Honnêtement, je ne sais même pas de quoi j’ai besoin ».

Pourquoi celles qui ont l’air les plus solides sont parfois à bout

Beaucoup vivent une forme d’ »anxiété à haut fonctionnement » : elles cocheraient toutes les cases de la réussite vue de l’extérieur, mais restent en hypervigilance permanente. Dire qu’elles vont bien fait partie du rôle, parce qu’elles se sentent responsables de tout le monde et redoutent de « faire un drame » si elles admettent leur détresse.

Selon le National Institute of Mental Health américain, la fatigue physique, cognitive et émotionnelle fait partie des symptômes possibles de la dépression. Quand quelqu’un répète « Je suis juste fatigué(e) », il ne parle pas forcément d’un manque de sommeil, mais d’un épuisement global, que quelques heures sous la couette ne suffisent plus à effacer.

Les 6 phrases qui trahissent une force de façade

« Je suis juste fatigué(e) » sert souvent de code pour dire « je suis au bout » sans avoir à développer. « Je ne peux pas gérer ça maintenant » apparaît dès que la moindre demande en plus ressemble à une montagne : ce n’est pas un problème d’agenda, mais de bande passante émotionnelle. Avec « Ce n’est pas grave », la personne minimise une blessure ou une déception, parce qu’elle a appris très tôt qu’il ne fallait pas se plaindre.

« T’inquiète, je gère, ne t’occupe pas de moi » est typique des people-pleasers. La psychothérapeute Amy Morin explique que ces personnes « ont tendance à être d’accord avec les autres même quand elles ne le sont pas vraiment, à se sentir responsables des émotions des autres et à s’excuser sans cesse ». « Il faut juste que je tienne jusqu’à la fin de la semaine » met la souffrance en mode provisoire alors qu’elle se répète, et « Honnêtement, je ne sais même pas de quoi j’ai besoin » révèle une coupure profonde d’avec ses propres besoins.

Que faire si vous vous reconnaissez dans ces phrases

Si vous prononcez plusieurs de ces phrases presque chaque jour, le premier pas consiste à les remarquer. Vous pouvez vous demander, à chaque fois : « Qu’est-ce que je ressens vraiment là, et que j’essaie de cacher ? » Remplacer parfois « Je suis juste fatiguée » par « En réalité je suis épuisée et j’aurais besoin d’aide » auprès d’une amie de confiance ou d’un proche change déjà la dynamique.

Quand la fatigue émotionnelle dure depuis des semaines, que vous perdez l’envie de faire ce que vous aimiez, que vous vous isolez ou pleurez souvent, en parler à un médecin généraliste ou un psychologue peut aider à faire le point sur votre santé mentale. Et si c’est une proche qui répète sans cesse ces phrases, lui ouvrir un espace du type « Tu sais, si tu veux me dire comment tu vas vraiment, je suis là » lui montre qu’elle n’est plus obligée de jouer les fortes en permanence.