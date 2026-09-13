Maïs doux : si vos tiges sont hautes mais sans épis, ce détail ignoré au semis fait tout capoter cet été

Partout en France, des jardiniers voient cette année leurs rangs de maïs doux monter haut sans un seul épi au milieu de la tige. Entre météo extrême, semis et sol, quels facteurs ont fait basculer la récolte ?

Des tiges bien vertes, presque à hauteur d’épaule, mais pas la moindre trace d’épi au milieu… Cette scène a fait soupirer plus d’un potager cette année, surtout après les épisodes de chaleur et de sécheresse répétés.

Si votre maïs doux a poussé mais ne porte ni épis ni grains, il n’a pas “raté” par hasard. Calendrier bousculé, stress hydrique, sol trop pauvre ou pollinisation incomplète se sont souvent accumulés. Alors, quelle cause viser en priorité pour comprendre ce qui s’est passé et ne pas revivre la même déconvenue l’an prochain ?

Maïs doux : quand les épis sont-ils censés apparaître ?

En conditions chaudes et humides, le maïs lève en 3 à 10 jours, puis atteint le stade 6 à 8 feuilles en 2 à 8 semaines. Ensuite, les fleurs mâles au sommet et les fleurs femelles au milieu de la tige se sont succédé en 6 à 8 semaines de plus. Le maïs doux a eu besoin d’environ 3,5 mois, soit 65 à 110 jours selon la variété, pour arriver au stade où les grains sont encore laiteux.

Visuellement, le signal clé reste l’apparition des soies, ces “cheveux” qui sortent sur le côté de la tige. Elles sont apparues quelques jours après les panicules plumeuses du haut, qui ont libéré leur pollen pendant environ une semaine. Si 80 à 90 jours après le semis vos plants ont dépassé 1,5 m mais qu’aucune soie n’est apparue, la formation des épis a probablement été bloquée.

Les grandes causes d’absence d’épis cette année

Nous avons tous déjà semé un peu tard “parce qu’il faisait encore frais”. Or le maïs doux se sème en mai-juin en pleine terre, ou dès mars sous abri, pour disposer de 65 à 110 jours vraiment chauds. Des grains enterrés trop peu profondément (moins de 2 cm au lieu de 2 à 8 cm) ont donné des racines superficielles, incapables de descendre vers 1 m de profondeur : au premier coup de sec, la plante a stoppé la mise en épis.

La sécheresse et les canicules ont souvent achevé le travail. Des feuilles qui se sont enroulées ont montré un fort stress hydrique. Comme le résume France 3 Alsace, « Un maïs qui grille au 1er juillet, il n’en restera plus rien au 1er août ». Manque d’eau au moment où le pollen se dispersait, températures autour de 35 à 40 °C qui ont fait avorter les grains, sol peu enrichi en fumier ou compost (4 kg/m² recommandés, plus 100 g/m² d’engrais de fond) et rangs isolés au lieu de blocs d’au moins trois rangs ont limité, voire empêché, la formation des épis.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de diagnostic Quelques minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Observer hauteur des tiges, présence de panicules et de soies, traces de sécheresse et façon de semer permet de recroiser calendrier (65 à 110 jours de culture), arrosage et densité. En quelques gestes, on remonte ainsi vers la cause principale de l’absence d’épis. 💡 Le petit plus : pailler le pied des maïs avant les fortes chaleurs aide le sol à rester frais au moment délicat de la floraison et de la sortie des soies. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : semer en longues rangées isolées et suspendre l’arrosage pendant la floraison : vent et sécheresse cumulent alors leurs effets et les épis ne se forment pas.

Les bons gestes à adopter dès maintenant… et pour l’année prochaine

Si quelques soies sont apparues tardivement, un arrosage régulier au pied, sans mouiller les panicules pour ne pas laver le pollen, peut encore sauver quelques épis. En revanche, des plantes restées basses, brûlées ou sans soies visibles ont déjà tiré un trait sur la récolte de cette année.

Pour la suite, tout se joue sur quelques réflexes : enrichir le sol avec compost ou fumier (4 kg/m² et 100 g/m² d’engrais de fond), choisir une exposition très ensoleillée (6 à 8 heures par jour), semer en blocs d’au moins trois rangs espacés de 70 cm, avec 30 cm entre plants ou des poquets à 40-50 cm, et rester sous 8 plants/m². En laissant même les gourmands et en soignant arrosage et paillage autour de la floraison, les prochains étés donneront enfin des rangées d’épis bien formés.