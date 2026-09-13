Jardinage : ces hortensias à ne surtout pas tailler en septembre si vous ne voulez pas sacrifier la floraison

En voulant faire place nette en septembre, de nombreux jardiniers condamnent sans le savoir la floraison de leurs hortensias. Quels sont ceux qu’il vaut mieux épargner, et comment les toucher sans tout ruiner ?

En septembre, quand les massifs brunissent, le réflexe est souvent le même : sortir le sécateur et raccourcir tout ce qui dépasse. Le jardin paraît plus net, bien rangé pour l’hiver. Pourtant, ce ménage d’automne peut coûter cher à certains hortensias.

Les anciens le savaient, les botanistes le confirment : tailler les mauvaises variétés au mauvais moment suffit à supprimer toute une saison de fleurs. Pour ne pas se tromper en septembre, il suffit de comprendre sur quel bois l’arbuste fleurit… et d’ajuster son geste.

Septembre, le faux bon moment pour tailler les hortensias

Chez Hydrangea macrophylla et Hydrangea serrata, mais aussi l’hortensia grimpant et l’hortensia à feuilles de chêne, les futures inflorescences naissent sur le vieux bois. Dès la fin de l’été, les bourgeons floraux sont formés dans les tiges de l’année précédente. En les coupant maintenant, on sectionne littéralement la floraison de l’an prochain.

Autre conséquence invisible : chaque plaie ouverte avant l’hiver laisse entrer froid, humidité et champignons. Les têtes sèches, elles, jouent le rôle de petite capuche isolante pour les bourgeons floraux situés juste en dessous. D’où la règle d’or des jardiniers expérimentés : en septembre, aucun rabattage sévère sur ces variétés.

Vieux bois ou bois de l’année : les hortensias à ne pas toucher

Nous avons tous déjà voulu raccourcir des touffes trop volumineuses. Avant de le faire, il faut savoir sur quel bois fleurit l’arbuste. Macrophylla, serrata, hortensia grimpant et hortensia à feuilles de chêne produisent leurs fleurs sur le bois de l’année précédente : ce sont les hortensias à floraison sur vieux bois.

À l’inverse, Hydrangea paniculata, Hydrangea arborescens et certains hybrides remontants portent leurs fleurs sur le bois de l’année. Ils acceptent une vraie taille, mais en fin d’hiver. L’architecte paysagiste Kevin Lenhart rappelle, cité par Mon Jardin & Ma Maison, que « la meilleure période pour une taille forte reste la fin de l’hiver, vers février ».

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée 1 printemps sur 1 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les hortensias sur vieux bois portent déjà leurs bourgeons de fleurs dans les tiges fin été ; éviter la taille en septembre les conserve. 💡 Le petit plus : Laisser quelques grosses têtes sèches : elles décorent l’hiver et protègent les bourgeons du froid. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre les macrophylla et serrata en septembre, en coupant sous la première paire de bourgeons : plus de fleurs.

Les bons gestes de septembre pour des hortensias généreux

Sur les hortensias à vieux bois, on se contente en septembre d’une petite taille de propreté. Le geste des grands-parents reste imbattable : couper uniquement les fleurs fanées, juste au-dessus de la première paire de bourgeons bien gonflés, avec un sécateur propre et bien affûté.

Ensuite, place au soin plutôt qu’au sécateur : pailler le pied pour protéger les racines, tuteurer les tiges lourdes, prélever quelques boutures de 15 à 20 cm sur des tiges non fleuries. Et si une taille sévère a déjà été faite, l’arbuste ne mourra pas ; il faudra simplement accepter une année moins florifère et adopter dès maintenant cette nouvelle routine douce.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Cette erreur de taille en septembre sur 5 plantes pourrait priver vos hortensias de fleurs l’an prochain»