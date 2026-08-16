Hortensias : à la fin de l’été, ne coupez pas cette tête, elle décide de la floraison de l’année prochaine
À la fin de l’été, quand la chaleur retombe, de nombreux jardiniers s’attaquent aux hortensias défraîchis du jardin. Mais un seul mauvais geste suffit à ruiner la prochaine floraison.
Les après-midis restent chauds, mais les nuits fraîchissent et les grosses boules d’hortensia brunissent. Face à ce massif défraîchi, la main part vite vers le sécateur pour « faire propre ». Pourtant, quelques centimètres de coupe en trop suffisent à condamner la floraison de l’année prochaine.
L’enjeu est crucial pour l’hortensia macrophylla, le plus courant au jardin, qui forme ses bourgeons floraux maintenant, juste sous les fleurs fanées. Au cœur de cette « tête » terminale se cachent les futures boules colorées ; une seule erreur de coupe et elles disparaissent. Voici comment tailler, maintenant que la chaleur retombe, sans sacrifier cette tête précieuse.
Fin d’été : une simple taille de nettoyage
Nuit plus fraîche ou pas, la règle reste la même : on nettoie, on ne rabat pas. Sur les hortensias à boules ou têtes plates, les tiges qui ont porté des fleurs cet été portent déjà, dans leur partie haute, les promesses de l’an prochain. Couper trop bas reviendrait à supprimer ces réserves, alors que l’arbuste a souffert de la chaleur.
Dans les régions aux hivers doux, on peut déjà supprimer les fleurs fanées, au plus près de leur base. En climat plus rude, mieux vaut souvent les laisser : ces pompons bruns protègent en partie les bourgeons dormants du gel, comme le rappelle Notre Temps. À chacun d’arbitrer entre protection maximale et envie d’un massif bien net.
La fameuse tête à ne surtout pas couper
Sous chaque fleur fanée de macrophylla, deux paires de bourgeons se suivent sur quelques centimètres de tige. Ce sont de petits renflements opposés, souvent verts ou rouges. Nous avons tous déjà raccourci trop court en voulant bien faire ; or ces bourgeons portent la floraison de l’été prochain.
Le bon geste est minimal : suivre la tige depuis la fleur fanée, repérer la première grosse paire de bourgeons opposés et couper juste au-dessus, en biseau. Sur l’hortensia paniculata, qui fleurit sur le bois de l’année, cette prudence n’est pas nécessaire.
Les bons gestes pour maintenant… et pour la suite
Pour traverser la fin de saison sans faux pas, quelques réflexes suffisent. À garder en tête chaque fois que le sécateur vous démange :
- Identifier le type d’hortensia : macrophylla prudent, paniculata rabattable en fin d’hiver, pas en fin d’été.
- Désinfecter le sécateur et couper toujours net.
- Sur macrophylla, ne toucher qu’aux fleurs fanées, au-dessus des gros bourgeons, et garder tiges vigoureuses et rameaux non fleuris pour la taille de fin d’hiver ou le bouturage.
En bref
- 🌿 En fin d’été, les hortensias Hydrangea macrophylla brunis interrogent les jardiniers, inquiets pour la floraison déjà en formation.
- ✂️ Un repère très simple sur les fleurs fanées indique où tailler les hortensias en fin d’été sans toucher aux futurs bourgeons floraux.
- ⚠️ Certaines erreurs fréquentes, surtout avec Hydrangea paniculata et un sécateur mal utilisé, suffisent pourtant à anéantir une saison complète de fleurs.
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