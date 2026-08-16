Hortensias : à la fin de l’été, ne coupez pas cette tête, elle décide de la floraison de l’année prochaine

À la fin de l’été, quand la chaleur retombe, de nombreux jardiniers s’attaquent aux hortensias défraîchis du jardin. Mais un seul mauvais geste suffit à ruiner la prochaine floraison.

Les après-midis restent chauds, mais les nuits fraîchissent et les grosses boules d’hortensia brunissent. Face à ce massif défraîchi, la main part vite vers le sécateur pour « faire propre ». Pourtant, quelques centimètres de coupe en trop suffisent à condamner la floraison de l’année prochaine.

L’enjeu est crucial pour l’hortensia macrophylla, le plus courant au jardin, qui forme ses bourgeons floraux maintenant, juste sous les fleurs fanées. Au cœur de cette « tête » terminale se cachent les futures boules colorées ; une seule erreur de coupe et elles disparaissent. Voici comment tailler, maintenant que la chaleur retombe, sans sacrifier cette tête précieuse.

Fin d’été : une simple taille de nettoyage

Nuit plus fraîche ou pas, la règle reste la même : on nettoie, on ne rabat pas. Sur les hortensias à boules ou têtes plates, les tiges qui ont porté des fleurs cet été portent déjà, dans leur partie haute, les promesses de l’an prochain. Couper trop bas reviendrait à supprimer ces réserves, alors que l’arbuste a souffert de la chaleur.

Dans les régions aux hivers doux, on peut déjà supprimer les fleurs fanées, au plus près de leur base. En climat plus rude, mieux vaut souvent les laisser : ces pompons bruns protègent en partie les bourgeons dormants du gel, comme le rappelle Notre Temps. À chacun d’arbitrer entre protection maximale et envie d’un massif bien net.

La fameuse tête à ne surtout pas couper

Sous chaque fleur fanée de macrophylla, deux paires de bourgeons se suivent sur quelques centimètres de tige. Ce sont de petits renflements opposés, souvent verts ou rouges. Nous avons tous déjà raccourci trop court en voulant bien faire ; or ces bourgeons portent la floraison de l’été prochain.

Le bon geste est minimal : suivre la tige depuis la fleur fanée, repérer la première grosse paire de bourgeons opposés et couper juste au-dessus, en biseau. Sur l’hortensia paniculata, qui fleurit sur le bois de l’année, cette prudence n’est pas nécessaire.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée 1 saison 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette taille se contente de supprimer la fleur fanée au-dessus de la première paire de gros bourgeons floraux. En gardant intacts ces bourgeons formés en fin d’été sur le bois de l’année précédente, l’hortensia conserve toute sa capacité de floraison pour l’année suivante. 💡 Le petit plus : Profiter de cette étape pour repérer aussi les belles tiges non fleuries et les prélever en boutures, afin de multiplier gratuitement vos hortensias. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre tout l’arbuste en fin d’été ou couper en dessous de ces gros bourgeons, ce qui supprime d’un coup tous les futurs boutons floraux.

Les bons gestes pour maintenant… et pour la suite

Pour traverser la fin de saison sans faux pas, quelques réflexes suffisent. À garder en tête chaque fois que le sécateur vous démange :

Identifier le type d’hortensia : macrophylla prudent, paniculata rabattable en fin d’hiver, pas en fin d’été.

Désinfecter le sécateur et couper toujours net.

Sur macrophylla, ne toucher qu’aux fleurs fanées, au-dessus des gros bourgeons, et garder tiges vigoureuses et rameaux non fleuris pour la taille de fin d’hiver ou le bouturage.