Hortensias : ne coupez plus cette partie haute en hiver, c’est elle qui protège vos fleurs sans que vous le sachiez

Au cœur de l’hiver, les têtes brunes de vos hortensias jurent avec le reste du jardin. Beaucoup de jardiniers dégainent alors le sécateur pour "faire propre", en coupant la partie haute des tiges, fleurs fanées comprises. L’intention paraît logique, surtout en novembre ou en janvier, mais ce réflexe est en réalité une vraie erreur pour l’arbuste.

Les hydrangeas, ou hortensias, ont pourtant un cycle bien particulier : ils fleurissent de juin à septembre, puis forment leurs bourgeons floraux dès l’automne, sur les tiges de l’année précédente. Ces bourgeons se nichent juste sous les grosses fleurs sèches que l’on a envie de supprimer. Les couper trop tôt revient à priver la plante de ses futures inflorescences, parfois pour toute une saison.

Hortensias : cette partie haute à ne jamais couper en hiver

Sur les variétés les plus courantes, comme Hydrangea macrophylla, les fleurs apparaissent sur le bois de l’année précédente. Autrement dit, la "tête" brune porte juste en dessous les bourgeons qui donneront les boules colorées de l’été prochain. "Les hortensias à grosses fleurs ou à fleurs plates fleurissent sur les pousses de l’année précédente et ne doivent pas être taillés avant le printemps", a expliqué Richard Barker, directeur commercial chez LBS Horticulture, dans des propos rapportés par L'Express.

Conserver cette partie supérieure, fleurs fanées comprises, joue aussi un rôle de manteau protecteur. Les grosses inflorescences sèches forment un véritable rempart contre le vent, la pluie froide et la neige, tandis que le bout de tige apparemment mort isole les bourgeons de l’air glacé. En cas de forte gelée, c’est cette zone sèche qui encaisse le choc, pas la vie qui se prépare quelques centimètres plus bas.

Tailler les hortensias en hiver : l’erreur qui ruine la floraison

Quand on coupe ces tiges en novembre ou en plein mois de janvier, on enlève purement et simplement les futurs boutons de fleurs. Les plaies fraîches créées par le sécateur ouvrent aussi une porte directe au froid et au gel, ce qui fragilise les tissus encore vivants. Résultat très fréquent : un hortensia très vert, bien feuillu, mais presque sans fleurs de juin à septembre.

Les spécialistes recommandent de ne pas tailler les hortensias en hiver, ni en automne, tant que les risques de gel persistent. La vraie taille intervient à la fin de l’hiver, entre fin février et mars dans beaucoup de régions, ou plus tard si des gelées restent annoncées. Le bon repère consiste à attendre que les bourgeons gonflent et que de jeunes feuilles bien vertes se déploient le long des tiges.

Protéger vos hortensias en hiver sans les couper

En attendant le printemps, mieux vaut laisser les fleurs fanées en place. Elles donnent du relief au jardin d’hiver, abritent de petits insectes et constituent un bouclier naturel contre le gel et la neige.

Pour aider l’arbuste, privilégiez quelques gestes simples :